Den aller beste måten å vinne

Topplag finner nemlig en måte å avgjøre tette kamper på. Gjerne helt på slutten. I en kamp hvor de mørkeblå ikke fyrte på alle sylindere spillemessig skal de virkelig ta med seg det.

De beviste at de er et lag å regne med. Et topplag. På første forsøk.

Alle som har vært i en fotballgarderobe kjenner følelsen. Seieren som sitter langt inne. Den du virkelig har slitt for. Den euforiske og forløsende følelsen som kommer når vinnermålet graves inn i kampens døende minutter. Målet som kommer akkurat når du trodde dette kanskje ble med det ene poenget.

Slike seirer bygger karakter. De bygger selvtillit. Dette var den perfekte seriestart for Viking. For følelsen av seieren blir så sterk – langt sterkere enn om du kjører over en svak motstander.

Det er absolutt ikke Sarpsborg 08. Dette laget er såpass solid at de fort blir en outsider mot topp fem på tabellen. Zlatko Tripic har helt rett når han slår fast at veldig få lag kommer til å få med seg poeng fra Sarpsborg stadion i år.

Tripic må selvsagt nevnes etter denne kampen. Det må og en Veton Berisha – hvis all turbulens bare preller av.

De to Viking-stjernene er ekstremt viktige. En slik seier som dette handler om rå vilje. Denne egenskapen er det som behøves i slike situasjoner. Evnen til å aldri gi opp. Duoen skapte vinnermålet litt ut av ingenting i det 89. minuttet. Alt i alt var det greit at Viking vant. De skapte litt flere sjanser og litt større sjanser enn sin motstander. I så måte gjorde de seg fortjent til marginene. De jobbet seg til det og fikk betalt i en jevn batalje. Det er hva det handler om! Spesielt på en dag som dette.

Dette var nemlig en litt typisk seriepremiere. Rytmen og flyten manglet til en viss grad hos Viking. Det kollektive presspillet ble aldri så aggressivt at de kunne få mange brudd høyt i banen. Laget var heller ikke kompakt nok alltid. Det var heller kanskje ikke så rart. Alle vet at Sarpsborg har spillere som kan kontre – selv om de nå vil høyere i banen når de setter presset. Da handler det om en konstante og vanskelige avveininger som må tas av både trenerne og spillerne.

En annen spiller som fortjener tommel opp etter premieren er David Brekalo. Her har de som speider i Viking gjort en utrolig god jobb. For en «killer» Viking har bakerst i den slovenske stopperen! Han rydder opp, dirigerer og ruver. På toppen av det er han i ferd med å bli stadig viktigere i oppspillsfasen. Han våger – uten å ta for mye risiko. Søndag viste han også prov på noen helfrekke Zidane-aktige dansesteg med ballen i driv oppover banen.

Fortsetter han i samme stil er det fort han som er det neste store salget ut fra Viking. En sånn midtstopper, en sjef i den alderen, er det nok av klubber som ønsker seg.

At Viking holdt nullen på direkten skal man heller ikke kimse av med 2021 friskt i minnet. Det var superviktig!

Hva med fortsettelsen?

Viking har mer enn nok å rette på før flyten i spillet er på det nivået de avsluttet 2021. Jeg er fortsatt ikke helt overbevist av det midtbanen holder på med foreløpig. Samtidig er det også mye som er veldig bra. Selv om Joe Bell er borte kan Viking finne litt andre måter å løse opp motstanderne på nå.

En nøkkel her kan kanskje bli Harald Nilsen Tangen. Han har en helt egen evne til å skape kaos og overtall med sin fantastiske teknikk og ro på små flater. Det kan Viking utnytte enda litt bedre i fortsettelsen.

Om en uke kommer nyopprykkede Aalesund til SR-Bank Arena.

Nå kan Viking gå inn i uken med senkede skuldre – og en solid dose med velfortjent selvtillit.

