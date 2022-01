Derfor er Bell så vanskelig å erstatte

Veton Berisha, Joe Bell og Zlatko Tripic. Det var de tre signaturspillerne til Viking. Viking har inntil videre beholdt Berisha, men like før overgangsvinduet stengte forsvant hjertet på midtbanen. Hvor mye vil det egentlig få å si?

Ganske mye frykter jeg – om Viking ikke treffer relativt perfekt med erstatteren.

Bell tok noen store kliv som spiller i 2021. Først og fremst i forhold til to spesifikke punkter:

Det første er at han ble langt mer framoverrettet i stilen. Du kunne se det ved å følge Bells hode. Måten han orienterte seg på. Der krøllene hans i 2020 ofte beveget seg fra side til side – på let etter nærmeste medspiller – så du de stadig oftere falle bakover fordi blikket ble rettet opp og fram i 2021. Bell begynte å se spilleren lengst fra seg først. Ikke den nærmeste. Det gjorde Viking veldig mye bedre som lag.

Dette førte igjen til utviklingen av spesielt en tydelig relasjon som klubben vil savne. Bell fant svært ofte Veton Berisha med pasninger direkte i bakrom. At angrepsesset banket inn 22 seriemål skal Bell ha en stor del av æren for. Han utviklet seg til en offensiv kraft i en defensiv rolle. Det gjorde Viking langt mindre forutsigbare utover i 2021.

Rapportene fra Jåttåvågen er at Bell og agenten selv skal ha presset kraftig på for en overgang. Det er lov å undre seg litt over akkurat det. Så mye bedre sportslig er ikke Brøndby og dansk Superliga. Den store forskjellen ligger sannsynligvis i lønnsbetingelser og potensial for videresalg. Her er dansk fotball på et annet nivå enn norsk fotball. Slik er bare realitetene. Bell var aldri mørkeblå. Han var en leiesoldat.

Hvilke alternativer har Viking nå i rollen som det dype ankeret i 4-3-3? Hva skal man se etter de neste dagene?

Kristoffer Løkberg kan selvsagt spille i posisjonen, men han er i langt større grad en sheriff enn en kreativ playmaker. Yann-Erik de Lanlay klarte seg OK mot tsjekkiske Jablonec, men er nok dessverre et litt for usikkert kort med alle sine skadeproblemer.

Unge Lars Erik Sødal kan fort bli en naturlig og lokal erstatter. Han har mange av kvalitetene som skal til, men dette er store sko å fylle.

Den kanskje mest sannsynlige interne løsningen er at Gianni Stensness blir flyttet fram et hakk i banen. Sekserrollen er hans foretrukne og Viking var åpne på at han kunne bli en Bell-erstatter da han ble kjøpt.

Samtidig har nok både Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen sett det åpenbare. Stensness og David Brekalo nærmest er en perfekt match som stoppere. Da er de nok lite fristet til å bryte opp partnerskapet ved å eventuelt se etter en ny stopper isteden.

Høyst sannsynlig vil nå Viking ut i markedet selv. At det internasjonale vinduet er stengt betyr ikke at Viking ikke kan handle. Det norske vinduet er åpent til 31. mars.

Samtidig stengte nok mange dører også i forhold til å hente inn en erstatter for Bell mandag kveld. Selv om de utenlandske klubbene har lov til å selge spillere, kan de ikke erstatte vedkommende. Det gjør regnestykket litt mer vrient for Viking.

Klubben har samtidig vært klar over at det var svært sannsynlig at Bell kunne bli solgt. De står ikke på bar bakke og budene vil nok komme fortløpende på flere erstattere som Ole Askeland, Erik Nevland og gjengen har finsiktet.

Å finne noen på nivå med Bell blir ikke enkelt. Defensive midtbanespillere, med såpass stor offensiv kraft, er ettertraktede.

Samtidig finnes de selvsagt. Bell er ikke uerstattelig – slik Veton Berisha er. Spesielt om en er villig til å betale både overgangssum og lønn nok kan man finne noen.

Problemet til Viking er likevel at de neppe fikk inn nok penger fra Bell salget til både å fylle kvoten for salg i 2022 – og hente en erstatter.

