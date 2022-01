Salget som ikke vil bli akseptert

I sommer sa Molde seg villige til å legge ganske mange millioner på bordet for å hente Veton Berisha. Sannsynligvis hadde han også blitt den best betalte spilleren i norsk eliteserie ved en slik overgang.

Viking sa nei. Og Veton sa nei. Nå er Ole Erik Stavrum på frierferd igjen. Hos VG fredag erkjente han at de selvsagt ønsket seg Berisha.

RA vet at også en klubb for Midtøsten var på i sommer og utover høsten – uten at de skal ha vært villige til å betale nok i overgangssum. Det var mest snakk om skyhøy lønn.

Veton selv har den siste tiden bevist svar ullent på alt som har med spekulasjoner om en ny klubb. Det er til å skjønne – all tid han faktisk ønsker seg ut igjen. Allerede i høst erkjente han overfor RA at han hadde et nytt utenlandseventyr i kroppen. Det er til å forstå.

Så var det utenlandseventyr han snakket om. Ikke en tur til Romsdal.

Det handler først og framst om signaleffekt. — Espen Astor Iversen

Penger er selvsagt et sentralt tema for at Berisha vil ut og Molde kan nok betale like mye som noen av klubbene i utlandet, men det bør likevel ikke være en god nok grunn.

Til Aftenbladet var Berisha lørdag ganske tydelig på at dette neppe ville bli aktuelt. Samtidig mener jeg at Viking som klubb bør være mye mer retorisk glassklare og bastante i talen enn de til nå har vært.

For om det er Molde, RBK – eller andre norske klubber – bør svaret være det samme:

Glem det!

For skal Berisha selges – så skal han ut av landet.

Selv om noen legger 30–40 millioner på bordet, til og med enda mer, så bør ikke Viking finne på å selge til noen annen norsk klubb. Jeg tipper de som leder Viking nok mener det samme, men de må faktisk si det.

Det handler først og fremst om signaleffekt. Om å vise at vi har gått inn i en ny tid.

Viking er nå i en posisjon hvor det går ganske bra økonomisk. Vi er forbi tiden der en Samuel Adegbenro og en Yann-Erik de Lanlay måtte til RBK for å redde klubbens økonomi.

Skal man bygge videre kan man ikke kaste på båten den troen på at det er mulig som nå er i Stavanger.

Det vil også være idiotisk å la en direkte konkurrent får styrke seg på Vikings bekostning.

Når det er sagt tror jeg også Berisha selv skjønner veldig godt at en overgang til Molde neppe ville bli akseptert.

Skulle noe slikt skjedd ville det samtidig avslørt snakket om hvor glad han er i Viking som løgn – og det tror jeg ikke det er. Han har alltid virket oppriktig glad i både folk, klubb og by.

Egentlig vil et salg av Veton Berisha innad i Norge være et slags dobbelt yrkesmessig selvmord i Stavanger. Berisha ville aldri bli tilgitt for noe slikt av fansen. Dette ville nok vært enda vanskeligere å akseptere enn noen av overgangene til RBK de siste årene.

De som eventuelt selger ham vil også miste all tillit som er bygget opp de siste årene. Dette er nemlig et tema som får blodet til å bruse hos fansen.

Alt dette tror jeg både spiller og klubb egentlig innser.

Havner Veton i Molde blir jeg sjokkert. Både av en eventuell overgang – og mangel på dømmekraft.

At han selges ut av landet er derimot noe de fleste kan leve med. Om prisen er rett.

Det kan den fort bli før vi skriver 1. februar.

