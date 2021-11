Opp innen 15 sekunder - eller av banen i tre minutter

De siste årene har stadig flere lag, også i Norge, for alvor lært seg kynismens kunst. I beste Balkan-/Italia-/Sør-Amerika-stil begås regelrette kampdrap. Simulering av kramper og andre skader florerer. Det har nærmest blitt en kunstform. Ekstrem tidsbruk på dødballer. Keepere som drar ut tiden allerede i første omgang. Det er blitt en for vanlig del av fotballen og er smått kvalmende å se på.

Søndagens kamp mellom Viking og Sarpsborg var egentlig et perfekt eksempel på hvordan man skal ri en ledelse i fotballens gråsone. Anders Kristiansen tok seg fryktelig god tid på alle utspill omtrent kampen gjennom. Ut over i andre omgang kom krampene tett som hagl hos Sarpsborg 08. Begge lag hadde riktignok spilt kamp kun tre dager før, men det var fascinerende å se hvordan spiller etter spiller gjorde Lasarus-aktige comeback etter et par minutter på ryggen. Haltende bein, fullstendig forkrøplede noen minutter tidligere, ble plutselig rettet ut under lett gange. I beste Keyser Söze-stil.

For å si det slik; jeg tviler sterkt på om disse krampene hadde kommet dersom det var Viking som ledet 1–0. Men det er selvsagt umulig å bevise for en dommer.

Kampdrap blir stadig vanligere å se også i norsk fotball. Her er det ikke snakk om noen «The Usual Suspects». Også Viking bedriver det i aller høyeste grad på en stadig mer effektiv måte når situasjonen tilsier det. Veton Berisha har selv erkjent at han ofte setter seg ned og peker på leggene for å få stans i kampene når det begynner å brenne litt. Zlatko Tripic har lenge vært en mester i fagets fulle pensum, mens Tommy Høiland også er en kløpper i kunsten om han er på banen. Vikings trenere svarer på sin side avledende når de blir konfrontert med temaet.

At det er smart er det liten tvil om slik regelverket praktiseres nå. Spesielt i slutten av kampene kan gevinsten være enorm. Utviklingen av kampdrap har pågått i mange år i fotballen, men det har endret seg til å bli stadig verre. Slik blir det når det ikke får reelle konsekvenser. Dommer Kai Erik Steen la kun til fem minutter i oppgjøret mellom Viking og Sarpsborg. Latterlig lite om du setter deg ned for å kikke på effektiv spilletid på video.

Selv gjorde jeg den øvelsen i mikroperspektiv da England ble slått ut av Kroatia etter ekstraomganger i VM-semifinalen i 2018. Fra Mario Mandzukic scoret etter 109 minutter, til dommeren blåste av etter 124 minutter, var ballen i spill totalt 4 minutter og 12 sekunder av det siste kvarteret. Da er kampen effektivt drept! Selvsagt lærer de andre av mesterne i faget.

Så er det ikke bare tidsbruken som spiller inn heller. At tempoet blir dratt ned er selvsagt essensielt for det forsvarende laget.

Vil vi ha det slik?

Nei, er mitt tindrende klare svar på det! Her må det tas tak i problemet. Det kan ikke handle om dommeres subjektive vurdering av tillagt tid og trusler om kort. Det må en regelendring til for å få bukt med det.

I «gamle dager», da det fortsatt var lov å sparke ned folk uten å bli utvist selv, ble dette ofte konsekvensen. Spesielt om engelske lag var involvert ville kampdrap eller filming bli tatt tak i av motstanderens «hard man». Prøvde du deg kom Vinny Jones, Dennis Wise eller Roy Keane raskt for en visitt. Her hjemme på berget fantes også slike «enforcere». Disse er nå borte. Det er vel og bra, men det har også gitt fripass for juksingen. Da må det tas grep. Jeg tror det kan gjøres mye enklere enn å innføre effektiv spilletid i fotball. For må behandling av spillere skje på spillefeltet?

Hva med å innføre 15-sekundersregelen? Hvis en spiller som legger seg ned ikke er på beina igjen etter 15 sekunder så må han umiddelbart av banen. Skjer dette så må han så skiftes ut – eller ta en tvunget pause på tre fulle minutter på sidelinjen. Da skal du se at man raskt hadde fått bukt med mye av problemet. En rask knockout faktisk.

I fotballen har det utviklet seg mange ukulturer. Reglene er heller ikke perfekte. Disiplin på banen blir deretter.

Det er selvsagt noe man kan endre. Regelverk er levende. Bare spør en hvilken som helst håndballdommer om hvor god disiplinen er når de har tominutteren raskt tilgjengelig.

Fotballdommerne trenger nye verktøy i kassen. Nå.

