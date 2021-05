Kunsten de må beherske for å overleve

Stavanger — Det handler ikke nødvendigvis verken om hvor godt trente spillerne er, taktiske valg eller formasjon. Det handler om konkurransesituasjon og evnen til å holde folk fornøyde.

Med en tropp som teller 27 spillere om du tar med læreguttene, og et offensivt arsenal de fleste norske klubber vil misunne, sier det seg selv at de to må håndtere et luksusproblem.

Selv om ordet luksus i utgangspunktet ikke er farlig kan det fort bli det i en setting med to uprøvde trenere. Her har man nemlig ti-elleve mann som kjemper om fire offensive roller.

Rotasjon, tvunget fram av tett program, kan hjelpe noe naturlig. Likevel sier det seg selv at noen vil gå sure underveis i Jåttåvågen. Det skjer spesielt hvis laget ikke helt innfrir resultatmessig.

Det er da fingerspitzgefühl og antenner slår inn. Evnen til å kommunisere. Viktigheten av det. Det er da vi virkelig får se hva de to står for.

En type rutinert trener som Bjarne Berntsen fikk ofte en naturlig respekt når kontroversielle og vanskelige valg måtte tas. Både innad og utad ble det slik i kraft av erfaring, rykte og tidligere resultater.

Denne autoriteten må Jensen og Lunde Aarsheim opparbeide seg. De starter på den jobben nå og vet det godt selv. Inngangen deres med 3–1 mot Brann ble nærmest perfekt.

Så tipper jeg de også vil ha plukket opp en ting og to fra Berntsen om direkte tilbakemeldinger. Selv om han kunne være litt mutt i stilen har de fleste spillerne jeg har snakket med rost ham for å gi ærlige svar om hvor de sto når de spurte. Gamletreneren tok også ofte tak i spillerne nærmest laget for å forklare valget på eget initiativ før kamp. Altfor mange trenere går seg bort i hvite løgner om mulighetene. Faktisk bommet Berntsen selv her da Tommy Høiland fikk ny avtale – og lovnader om en åpen konkurranse med Veton Berisha. Slik ble det aldri og alle kunne skjønne at Tommy ble forbannet.

Du kan gjerne peke på at det ga en bedre stall på papiret, men sånne blemmer skaper samtidig interne utfordringer. Slike feller håper jeg ikke Vikings nye duo roter seg bort i for ofte.

Vær åpne. Vær ærlige!

For en fotballtrener må ha med seg spillergruppen – i det minste den viktigste delen av den. Klarer de ikke det slår en serie mekanismer ganske raskt inn. Det ender – svært ofte – i et mytteri fra innsiden. Det er en gang slik at det er enklere for en styreleder å bytte trener enn å skifte ut mange spillere samtidig.

At Jensen og Lunde Aarsheim er klar over denne problemstillingen, og ligger i forkant, har vi sett et godt og konkret eksempel på allerede. Det skal de to ha ros for.

Unge Harald Nilsen Tangen har vist ting på trening over tid som tilsier at han burde startet mot Brann. Hver gang trenerne har uttalt seg om laget har de pekt på ham og erkjent dårlig samvittighet.

Ettersom Samuel Fridjonsson scoret igjen i premieren er det lett å konkludere med at de tok det rette valget – selv om det var vanskelig.

Disse kommer det mange av framover nå som også Zlatko Tripic kastes inn i miksen.

Skal du ha suksess må nemlig spillerne fra 12 til 16 i troppen være relativt greit fornøyde med tilværelsen. Det er en svært vanskelig øvelse når denne typen spillere i Viking alle er gode nok til å spille fast i Eliteserien. Flere av de offensive navnene Viking vil måtte vrake i enkelte kamper ville vært stjernespillere hos de fleste andre klubber i serien.

Det er disse spillerne de mørkeblå må ha i bakhånd skal de ta det neste steget. De må være klare for å kunne gjøre en jobb direkte. Suspensjoner, skader og formsvikt vil komme.

Jensen og Lunde Aarsheim skal forresten ha stor ros for trenerdebuten i Eliteserien. En seier mot Brann er i seg selv alltid kjærkomment her i byen.

Måten det skjedde på gjorde ingenting for å bremse hypen rundt årets Viking-utgave – og det er glimrende.

Kan de overraske, med den første seieren mot RBK på Lerkendal på årevis også, tar det fullstendig av i Stavanger på direkten.

En slik bølge vil ikke bare gjøre jobben mot spillerne lettere, men også omgivelsene generelt.

Det er nå de to trenerne kan gjøre første delen av jobben svært så behagelig for seg selv.

