Iven blir aldri lei av å ødelegge

Stavanger — Til tross for de mange sammenstøtene med bakken har ikke gravitasjonen satt så mange spor. Kroppen til Austbø holder.

– Jeg kunne jo vært pappaen til noen av spillerne her, men det er greit. Det er bare småting med kroppen. Det var verre for noen år siden egentlig, sier Austbø til RA.

– Blir du aldri lei av å kaste deg etter fotballer?

– Jeg blir aldri lei av å ødelegge for andre. Det er jo det som er gøy, sier Austbø – og ler godt.

– Hvor mange ganger har du kastet deg etter baller?

– Konservativt anslått tipper jeg rundt 100 ganger per trening. Så har du 200 av disse på et år. Jeg har stått i mål i 30 år nå, sier Austbø – og ler litt av de absurd høye tallene.

Ankeret i troppen

For Austbø, som er klart førstevalg i mål hos Viking, vil 2021 handle mye om «game management». Keepertrener Kurt Hegre peker på at han neppe vil bli så mye bedre. Rette valg er nøkkelen-

– Han er blitt far sjøl nå, sier Hegre.

Keepertrenerguruen mener at Austbø har vært i perfekt balanse de siste årene. Han er blitt en ekstremt effektiv keeper og har funnet den gylne linjen mellom trygghet og risiko. Den grensen må han fortsatte med å holde seg på. Det handler om å gjøre færrest mulig feil. Å skape trygghet foran seg.

– Han skal være ankeret vårt. Iven har ikke så mye å frykte mer. Han har en fin standing både blant fansen i Stavanger, i gruppen og i mediene, sier Hegre.

At laget i større grad skal holde på ball, og spille seg ut bakfra, spiller selvsagt inn for en keeper som er mer av den gamle skolen. Der Austbø før normalt ville klint opp en lang ball må han nok oftere vurdere alternativene nå.

– Nettopp i forhold til dette er «game management» så viktig. Han må være god til å se flere trekk framover og ikke være fornøyd bare med å treffe en medspiller med igangsettingene, sier Hegre.

Iven Austbø Kurt Hegre, Iven Austbø og Arild Østbø. (Espen Iversen)

Austbø selv ser på årets Viking-lag, og prosjektet til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim, som veldig spennende.

Usikkerhetsmomentene er samtidig mange med nok en rar oppkjøring.

– Det skal bli spennende å se hvor alle lagene står. Så blir det ekstremt viktig å få en god start. Mai er en måned med mange kamper. Henger du med da så henger du ofte med videre.

Laget mener han er spennende. Det kan bli enda mer spennende om Göztepe sier ja til å slippe Zlatko Tripic før tiden. Skjer det blir etter alle solemerker Viking neste stoppested allerede til seriestart.

– Vi vet at Zlatko er god. Er han den samme som sist han var her styrker det oss veldig. Så er det også en spennende back fra Nederland på vei nå, sier Austbø.

Nye oppgaver

Samtidig skjønner også han at arbeidsoppgavene hans vil endre seg noe med fornyelse i spillere og spillestil.

– Jeg må nok være litt mer vennlig med ball. Nå har vi øvd veldig på å holde den i laget. Vi skal vi nok variere litt når serien starter. Det gode vi gjorde i fjor skal ikke kastes helt på båten.

Det betyr samtidig at Austbø må gjøre flere vurderinger enn før. Der får han et merarbeid. Momentene i spillet må vurderes i mye større grad før han setter i gang. Er laget under press? Har Viking kontroll? Leder laget? Er det noen som ikke helt har dagen – som ikke bør få utkastet under press?

Samtidig kommer de gode vurderingene naturlig med alderen. Hodet går kjappere. Austbø tror det skal gå fint.

– Hva krever du av forsvaret foran deg i 2021?

– At de holder baller vekke fra mål, får trykket folk ut på sidene, blokkerer skudd, tar dueller og ikke gjør ting vanskeligere enn de er. Så kan gjerne backene få rydde opp på sidene selv om det er mulig. Folk behøver ikke bevege seg for mye ut av posisjon. Det kan lett skje utpå der.

Selv om han har rukket å bli 36 er lysten på mer spill stor. Samtidig har han så smått begynt å tenke på livet etter den aktive karrieren. At det kan skje noe innen fotballen er ikke usannsynlig.

– Jeg har planer om å ta UEFA B-keepertrenerkurs. Så A. Lysten til å ta kursene er der. Så får vi se om jeg blir trener, keepertrener – eller om kursene bare blir tatt bare for å ha dem.

– Så du er ikke avvisende til å tre inn den dagen Kurt Hegre finner ut at han vil pensjonere seg?

– Jeg lærer noe av Kurt hele tiden. Vi får se hva som skjer. Kanskje ser jeg fotball på en annen måte etter jeg har tatt kursene. Kanskje forstår jeg trenerne og øvelsene bedre. Det blir spennende.

Hegre (63) har samtidig en utgående avtale, men er som Austbø, lysten på mer.

– Et par sesonger til. Så får vi se om det blir her eller om det dukker opp muligheter andre steder. Så håper jeg selvsagt at det blir her, sier Kurt Hegre.

