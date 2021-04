Ønsker Hove med videre

Stavanger — Midtstopperen, som fikk det meste av 2020-sesongen ødelagt på grunn av en alvorlig hamstringskade, har spilt seg inn i laget igjen denne sesongen etter at han ble friskmeldt. Bjarte Lunde Aarsheim mener det ikke bør være noen bombe om han snart får et nytt tilbud på bordet fra Viking.

– Vi har ikke tatt stilling til det mer enn at det har vært dialog med Hove om det i spillersamtaler. Vi synes han er en god spiller som kan ta flere steg og en mann vi ønsker å ha med videre – selv om han hadde en lei kamp mot Start, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

Treneren minner også om at Hove var lenge ute med skade i 2020. Da må man beregne litt rusk i en innledende fase.

– Intensjonen vår er at Runar skal være med videre. Så avhenger det også selvsagt av hva han vil selv.

[ Slik skal tabbene lukes bort før seriestart ]

Er lysten

Stopperen fra Florø har en kontrakt som løper ut denne sesongen og er selv klar i talen:

– Jeg er veldig fornøyd med å være i Stavanger og Viking og regner med at vi skal bli enige dersom det kommer et tilbud, sier Hove til RA.

– Hvor langt unna er du ditt gamle nivå nå etter skaden?

– Så du på kampen mot Start søndag så det ut for at jeg er langt unna, men jeg har følt meg bra i de to andre kampene. Da føler jeg at jeg har hatt god kontroll. Det var rot mot Start. Det må vekk, men du lærer også av slikt. Selv om det ikke skal skje er det på sett og vis greit å få det erfart. Jeg tror jeg kommer sterkere ut av det.

[ Denne valutaen bruker Viking-spillerne for å kjøpe seg rett draktnummer ]

Forhandler med duo

Viking har også endret noe i spillemåten siden i fjor. Det gjør også jobben til en litt annen for Hove.

– Vi er mer spillende ut bakfra nå. Det er veldig kjekt når det lykkes, men mer utfordrende når vi ikke får det til. Vi må finne en balansegang på at når ting ikke flyter må vi kanskje forenkle noen småting. Mot Start spilte vi i periode ball i hatt med dem. Da så det bra ut, mener Hove.

Hos Viking har nå også Kristoffer Løkberg og Sebastian Sebulonsen fått kontraktsforslag av spillerne på utgående avtaler. Daglig leder Eirik Bjørnø fortalte i slutten av forrige uke at de fortsatt forhandlet og at det ikke var enighet.

---