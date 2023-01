Ulf mangler rutinert trio

Sandnes — – Dette blir årets første kamp og vi har knapt trent på stor bane. Som vanlig blir det mye rullering i et slik tilfelle. De fleste er klare til kamp, men unntakene er Tommy Høiland, Martin Ramsland og Alexander Stølås, sier trener Bjarne Berntsen til RA.

Høiland har for svakt treningsgrunnlag etter sykdom, mens Ramsland har kommet sent i gang etter det samme. Stølås er småskadd.

En som spiller er Fredrik Torsteinbø.

– Han får sitt comeback for Ulf og en sentral rolle. Det har han fortjent etter hva han har vist så langt. Han spiller nok indreløper, sier Berntsen.

Han har planer om å gi fem prøvespillere spilletid i oppgjøret.

– Tre av dem kommer fra egen junioravdeling. Det er Endre Osenbroch, Christer Salvesen og Sven Merkesdal. De har trent med A-laget hele vinteren. På toppen av det blir Henrik Jensen fra Ganddal og Norbert Marchewka fra Madla med. Alle skal får spille, sier Berntsen.

Det var torsdag solgt over 2100 billetter og veterantreneren vet at dette blir noe annet enn en vanlig januarkamp.

– Helt vilt! Det viser hvor viktig det er når fansen engasjerer seg. Dette er et initiativ fra Felt O – så har de andre hengt seg på. Sjansen vår for et resultat for banen er nok større enn på tribunen. Viking-fansen kan være stolte av at de sletter Branns borterekord for tilskuere her, avslutter den tidligere Viking-treneren.

NB! Ifølge Sandnesposten er Sandnes Ulf nå rett rundt hjørnet med å presentere sin nye daglige leder. RA har tidligere omtalt at både kretsleder Erik Løland og Einar Auestad har vært blant kandidatene.

