D’Agostino debuterer – gir prøvespiller sjansen

Stavanger — Viking og Sandnes Ulf møtes på Østerhus Arena fredag og over 2000 billetter er solgte til det som blir debuten til storkjøpet D’Agostino.

– Vi tenker å la ham få rundt en omgang. Det handler litt om at han ikke er vant med kunstgress og la ham få komme litt mykt inn i det. Så kunne du se at han er en god avslutter på dagens trening, sier trener Morten Jensen til RA.

– Hvor viktig er det for ham å få en scoring på direkten?

– Det ville vært veldig greit, spesielt ettersom vi skal ha mye tøffere motstand i de neste kampene (Halmstad, Brøndby og FC København).

Imponert av Hansen

Viking har denne uken hatt med to prøvespillere på trening i ghanesiske Abraham Sarporng (20) og Vidars Jakob Segadal Hansen (17). Klubben har nå fått dannet seg et førsteinntrykk og gjort noen vurderinger.

– Sarporng blir ikke med oss videre. Han er en OK spiller, men en utlending må være ekstraordinær om vi skal vurdere det nå. Jakob Segadal Hansen er på sin side veldig spennende. Han har glidd fint inn i gruppen og blir også med i troppen mot Sandnes Ulf i morgen, sier Morten Jensen.

Morten Jensen under torsdagens økt på treningsbanen. Frost tvang Viking ut fra hovedbanen på stadion. (Espen Iversen)

Han avslører at de faktisk håper å få sett ham i aksjon i oppgjøret også. Muligheten er til stede på grunn av noen skader og Viking er såpass imponerte over måten sønn til Frode Hansen har håndtert nivået på at de allerede er i ferd med å se på mulighetene for å ta dette videre.

– Dere virker å mene litt alvor her?

– Hansen er veldig moden i spillestilen og har vist godt igjen på trening. Nå ønsker vi å ha ham med oss til Portugal de neste ukene og ser på mulighetene for det. På en slik treningsleir kan vi bli enda bedre kjent.

Jakob Segadal Hansen er veldig spennende. Han har glidd fint inn i gruppen og blir også med i troppen mot Sandnes Ulf i morgen. — Morten Jensen

Segadal Hansen er under kontrakt med Vidar. Han imponerte veldig som 16-åring foregående sesong og virker å ha tatt ytterligere steg. Selv sa han til RA tidligere i uken at han ikke nødvendigvis var sikker på at Viking nå var det rette. Hansen ville først og fremst spille voksenfotball i fortsettelsen. Samtidig kan fort en overgang og et utlån være en løsning.

Trøbbel på backene

Daniel Karlsbakk, som fikk lyskeproblemer mot Glimt sist, er mye bedre og med i troppen. Jensen forteller at de også planlegger å bruke ham.

– Jeg tok det litt rolig rett etter, men lysken kjennes mye bedre ut nå, sier Karlsbakk til RA.

Jost Urbancic er dessverre ikke klar etter smellen i Spania.

– Det er ikke poeng i å ta sjanser, men jeg er klar for spill neste uke i Portugal, sier nykommeren til RA etter torsdagens økt.

Herman Haugen er syk, Sondre Bjørshol er fortsatt i rehabilitering etter operasjon, mens Shayne Pattynama kom halsende helt på tampen av gårsdagens trening – etter å ha vært i Indonesia for å ordne med statsborgerskap. Det gir Viking litt trøbbel på begge backene. Laget må tenke alternativt. Pattynama ventes å spille en omgang, mens Niklas Sandberg er et alternativ i den andre.

– På høyresiden kan det fort være at vi tester Djibril Diop, sier Jensen.

Han forteller at ingen skal spille 90 minutter. Viking kommer nok ikke å tenke helt ulikt som mot Bodø/Glimt i Spania med hvordan de disponerer minuttene.

– Alle i troppen er tiltenkt spilletid. Vi har en god stall så jeg regner med at vi uansett står greit i en hel kamp, sier Morten Jensen.

– Du er ikke redd for skader og at det vil smelle litt ekstra med over 2000 på tribunen?

– Nei. Det kan være vel så farlig for skader om man trekker seg i duellene. Spillerne våre går fort over i kampmodus uansett når drakt, sko og leggbeskyttere kommer på, avslutter Jensen.

NB! Det var ifølge sportssjef Erik Nevland ikke noe ytterligere utvikling rundt midtbanemannen Patrick Yazbeck da RA snakket med ham under torsdagens økt. Viking forhandler fortsatt pris med Sydney.

