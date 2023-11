Sola klare for 3. divisjon

Forutsetningene foran den siste serierunden i 3. divisjon var enkle. Ett poeng til Sola ville holde til at klubben nok en gang skiftet divisjon.

I 2021 rykket laget ned fra 2. divisjon. Øyvind Helle Meling overtok som trener foran 2022-sesongen, etter å ha vært assistent i Stabæk. Forventningene var store, men omtrent et halvt lag forsvant. Det endte med nok et nedrykk og 4. divisjon i 2023.

Denne sesongen har Sola hatt et meget sterkt mannskap, i det som er femte nivået i fotballens pyramide. Faktisk et lag som på papiret har vært bedre enn det de rykket ned med i 2022.

Det ga også betaling fredag kveld.

Foran den siste serierunden hadde laget to poengs avstand til Rosseland etter seieren mot jærlaget sist uke. Med suveren målforskjell ville ett poeng holde i avslutningen mot Varhaug – så sant ikke VBK tok poeng mot Rosseland i den andre toppduellen. Da ville opprykket være i boks uansett.

Den jobben klarte Sola fint å fikse selv – selv om også VBK gjorde sin jobb.

Allerede etter ett minutt tok Sola ledelsen mot Varhaug ved Martin Andreas Hansen Mossmann. Målmaskinen Simen Berntsen la på til 2–0 etter 34 minutter.

Selv om Narve Bø reduserte til 2–1 etter 36 minutter måtte Varhaug kapitulere. Kampen endte med borteseier og opprykk til Sola.

Rosseland klarte samtidig ikke å slå VBK på hjemmebane. Den kampen endte 3–3. Dermed vant Sola 4. divisjon avdeling 1 med 68 poeng, foran Rosseland på 64. Varhaug endte på 3. plass med 62 poeng, mens Geir Lundes VBK ble nummer fire med 48 poeng.

Sola-trener Øyvind Meling Helle var før den siste serierunden ganske klar i talen om tingenes tilstand.

Satsingen kunne rakne uten opprykk nå – med det laget Sola har.

– For gruppen, og bølgen vi er på nå, er det nok ganske viktig med opprykk. Det har vært ganske mange forespørsler på spillere. At vi endte med et forsterket lag i 4. divisjon sendte et signal. Ingen fronter at vi er stolt av prestasjonen om vi ikke går opp, sa Helle Meling.

Heldigvis for Sola lyktes de. Klubben er nå klar for 3. divisjon i 2024.

