Kaosscoring til tross: Madla på vei mot nedrykk

Madla hadde virkelig alt i egne hender før sesonginnspurten i 3. divisjon avdeling 3, og med Loddefjord og Bremnes som de siste motstanderne skulle det vært en overkommelig oppgave. Slik ble det ikke.

Ali Memed sendte Madla i ledelsen direkte fra hjørnespark etter ti minutter. Faktisk var det såpass mye som skjedde i og rundt målet at det tippet bakover mot gjerdet.

Før spillet ble satt i gang igjen ble naturligvis målet flyttet på plass. Det tilhører sjeldenhetene med fotballmål som settes så drøyt ut av stilling.

Før ballen gikk i mål. (Kristoffer Knutsen)

Det utviklet seg. (Kristoffer Knutsen)

Det utviklet seg enda mer. (Kristoffer Knutsen)

Ballen gikk i alle fall i mål. (Kristoffer Knutsen)

Målet tippet etter Ali Memeds scoring. (Kristoffer Knutsen)

Madla-treneren: – Nervøst

Det var lite til hjelp i Memeds ettersom Loddefjord først utlignet etter en drøy halvtime spilt med en scoring av Anders Zachariassen. Med ett minutt igjen avgjorde Markus Vindheim Rivedal kampen til 1–2 for gjestene. Dermed er Madla sendt til nedrykksplass før siste serierunde.

– Det så noe nervøst ut. Vi tok ikke tak i kampen slik vi burde gjort. Vi skapte enormt med sjanser, men det hjelper ikke, sier Madla-trener Lasse Ihle til RA.

Hjemmetapet gjør at Ihles mannskap ikke har skjebnen i egne hender. Nå er de avhengige av å slå Bremnes i siste serierunde, samtidig som Fyllingsdalen (møter Viking 2) eller Staal Jørpeland (møter Bjarg) avgir poeng dersom det fortsatt skal være 3.-divisjonsspill på Madla neste sesong.

– Vi må vinne den siste kampen. Så enkelt er det, sier Ihle.

Madla-trener Lasse Ihle mener de framsto nervøst på banen. (Kristoffer Knutsen)

– Men det er vel ute av deres hender?

– Er vel gjerne det, jeg har ikke sett på tabellen, sier han.

To åttemålskamper

Det står derimot litt bedre til for Staal Jørpeland i kampen om å unngå nedrykk. Bjørnar Holmviks menn sikret ett poeng hjemme mot Stord, og beholder plassen uansett plassen ved seier i siste serierunde.

Fyllingsdalens enorme 8-0-seier mot Bremnes har sendt dem ett poeng over Madla, mens Eiger og Bremnes allerede har rykket ned til 4. divisjon.

I toppen ble det 7-1-seier til andreplassen Vidar mot seriemester Viking 2. Felix Taraldset sto for de mørkeblås scoring, mens Simen Haughom (to mål), Mats Gramstad (to), Bård Brandeggen, Jakob Segadal Hansen og Simen Aleksander Aanonsen sto for Vidars mål på Lassa. Det sikret også rødtrøyenes andreplass for sesongen.

Brodd tapte 1–2 hjemme på Midjord mot Sandnes Ulf 2. De lyseblå rekruttene sikret seg dermed nok en sesong på nivå fire.

Siste serierunde spilles søndag 29. oktober klokken 12.00.

---

KAMPFAKTA

3. divisjon avdeling 3, fotball.

Madla-Loddefjord 1–2 (1–1)

Madla Handelslag stadion.

Mål: 1–0 (10. min.) Ali Memed, 1–1 (31. min.) Anders Zachariassen, 1–2 (89. min.) Markus Vindheim Rivedal.

Gult kort: Kerem Elias Can, Loddefjord.

---