De Lanlay utlignet langt inne i overtiden

Følg RA Sporten på Facebook !

2. omgang:

96 min.: Slutt!

94 min.: Mååååååål! 2-2! Der sitter den forsyne meg! Yann-Erik de Lanlay kommer seg gjennom og setter den! Viking nekter å tape!

92 min.: Viking har utvilsomt savnet en het Veton Berisha på topp her i dag. Det vil seg bare ikke.

90 min.: Minst fem minutter lagt til her.

89 min.: Viking stresser litt for mye her nå. Da blir det upresist. Blir ingen skikkelig spurt ut av det.

88 min.: Mawa ut og Mølvardgaard inn for Godset.

87 min.: Høiland får gult for angrep på Viljar Myhra. Som benytter muligheten til å bli liggende nede igjen.

87 min.: De Lanlay avverger 1-3 med et sugende returløp.

86 min.: Viking med skifte. Bjørshol ut. Inn med Sebastian Sebulonsen. Det må også tørkes blod fra Høiland.

84 min.: Keeper Viljar Myhra legger seg ned. Det hadde han ikke gjort om stillingen var motsatt. For å si det enkelt. Nå skal det dras ut tid.

83 min.: Godset ligger ultralavt nå. Nærmest powerplay til Viking - som får en ny corner.

82 min.: Bell med en fæl feilpasning, men retter det raskt opp selv.

80 min.: Mawa dribler seg fri på kanten av 16-meter. Skyter like utenfor. Dette lever skikkelig nå.

79 min.: Enorm sjanse for Mawa og Godset på overgang. Torsteinbø får beinet til corner. Sugende returrløp. De gjorde han nærmest på åpent mål og med mann bak seg.

78 min.: Nå ligger alt til rette for en forrykende avslutning. Viking-spillerne virker desperate etter å snu dette.

76 min.: Mååååååål! 1-2! Viljar Vevatne går skyhøyt og stanger corneren til de Lanlay i krysset! Game on!

76 min.: Corner Viking.

74 min: Måååål 0-2! Johan Hove! Salvesen legger inn. Ballen går forbi alt og alle og Hove får putte på åpent mål. Det var nok game over, Viking.

73 min.: Høiland blir skadet direkte på corneren, men kommer seg opp. Ny corner. På motsatt side. Den er hard og innoverskrudd. Høiland kaster seg inn i en duell og vil ha straffe. Hafsås godt plassert. Vinker videre.

73 min.: Corner til Viking. Så skifter Viking ut Østensen og setter inn Tommy Høiland.

72 min.:Kjempesjanse Godset og Mawa på en overgang. Feberredning fra Austbø hindrer 2-0. Nære rødt på Vevatne der også.

70 min.: Ibrahimaj kommer løs i fin posisjon. Skyter fra 18-19. Dessverre langt utenfor.

69 min.: Tydelig at Godset vil ha ned tempoet nå. Viking vil piske det opp. Naturlig nok.

66 min.: Ari Leifsson får gult for å holde Østensen. Viking får frispark midt på halvdelen. Ender med et innlegg som Andresson header langt utenfor.

64 min.: Henrik Heggheim må gi seg hos Viking. Rolf Daniel Vikstøl inn. Han går inn på back. Kaptein Vevatne skyves inn i midten.

63 min.: Tokstad hos Godset får det gule for holding. Samtidig gjør Røde-Rolf Vikstøl seg klar for innhopp hos Viking.

61 min.: Godset kontrer ved Mawa etter corneren. Heggheim redder på strek etter at han chipper over Iven! Kampen vipper her nå.

60 min.: De Lanlay får ballen på 18 meter. Dunker til. Like utenfor via et bein og til corner.

59 min.: Nydelig forsering og innlegg fra Bytyqi. Han har våknet litt nå virker det som.

57 min.: Bell med et lite raid og et godt innlegg. Klareres til corner. Den blir utoverskrudd og går over alt og alle fra de Lanlay. Svakt.

56 min.: Østensen kommer seg på beina. Må ut, men slipper innpå raskt.

55 min.: Kraftig skalling med Østensen involvert. Blir liggende nede og har fryktelig vondt i hodet. Går dette bra da?

53 min.: Måååååål! 0-1! Lars Jørgen Salvesen. Bjørshol mister ballen under press ute på kanten. Godset kjører overgang direkte og spiller seg gjennom mellom stopperne til Viking. Salvesen iskald alene gjennom.

52 min.: Ikke noen veldig bra start av Viking etter pause. Litt samme greien som kampens første kvarter. Godset jager og presser høyt.

49 min.: Moses Mawa drar på løpetur med Heggheim ute på kant. Drar seg inn, men Viking får gitt til corner. Den blir det ikke noe av.

47 min.: Corner til Godset. Den feies effektivt unna farlig sone.

46 min.: Andre omgang er blåst i gang av dommer Dag Vidar Hafsås - som har vært god så langt. Definitivt blant banens beste før pause.

1. omgang:

45 min.: Det er pause omtrent på slaget 45 minutter. Ikke noe å legge til for. 0-0. Viking kunne fort ledet.

44 min.: De Lanlay med nok en god defensiv inngripen. Har vært meget viktig akkurat der i dag. Fullfører returene og takler i rett øyeblikk. Begynner formen å komme?

41 min.: Enorm sjanse til Viking! Innlegg fra Vevatne. Så sniker Østensen seg inn bak forsvaret og header. Kommer litt nære Myhra, men han får hendene opp enormt fort. Klasseredning som gjør at det fortsatt står 0-0.

37 min.: Skudd like utenfor fra Godset, men Austbø hadde grei kontroll. Mer bekymringsverdig var presset til midtbanen hos Viking før avslutningen.

34 min.: Corner Godset. Bjørshol og Bell får den ut, men Godset biter seg fast på Vikings halvdel.

33 min: Viking nære selvmål! Feberredning av Austbø fra Bell! Godset våknet plutselig litt til igjen her etter en god Viking-periode.

31 min.: Farlighet med Hove etter en overgang, men Austbø rydder elegant opp i feltet.

30 min.: Nå er Viking gode i gjennvinningsspillet. Godset kommer ikke ut av egen sone.

28 min.. Ny corner Viking. Nå kjører de over Godset i banespillet. Det er tempo og bevegelse. Mål i luften om det fortsetter. Corneren blir det ikke noe av, men Bjørshol skulle nok fått frispark mot seg for å kaste seg for mye inn i en duell. Godset-trenere Pedersen raser på linjen.

27 min.: Viking har spilt av presset til Godset og tatt over kampen. Nå er det hjemmelaget som kjører dette.

26 min.: Ny gigantsjanse til Viking! Lurt frsparktrekk hvor de Lanlay slår flatt ut til Bytyqi. Han er nære med sitt skudd og så er Vevatne nære på retur. God dobbelredning. Corneren i etterkant ender i frispark utover.

25 min.:Moses Mawa drar ned Bjorshol som er på vei til dødlinjen med ballen. Gult kort. Viking med frispark like utenfor 16 meter litt skrått.

23 min.: Kjempesjanse Viking på corneren! Slås ut i feltet til Bell som knaller til på volley. Myhra må ut i full strekk. Vikings beste sjanse så langt.

23 min.: Viking nære for første gang i kveld. Overgang som starter med at Bjorshol leser spillet og snapper ball. Viking får ikke avsluttet og det blir corner.

18 min.: Torsteinbø viser teknisk klasse og finesse som ikke hører hjemme i norsk fotball. Ellevilt nedtak og påfølgende pasning inn i boksen som åpner alt. Dessverre skusler Viking muligheten bort. Innløpene ikke gode nok når innlegget kommer flatt inn.

16 min.: De Lanlay viser seg fram med en strålende defensiv innsats. Herlig ballgjennvinning og spurt.

15 min.: Corner til Viking. Dagens første. De Lanlay skal ta den. Innoverskrudd. Keeper Myhra bokser enkelt ut.

14 min.: Gunnarsson river ned Østensen i det som minner en overgang, men slipper gult.

11 min.: Viking har sett litt halvveis ut så langt.

7 min.: Svakt utspark fra Austbø. Rett ut til innkast. Skylder på Andresson. Mener han ikke ha ham noen god pasning i forkant.

6 min.: Godset har sett klart best ut de første minuttene av kampen. Har stått høyt og stresset Viking. Voldsom intensitet i presspillet.

4 min.: Farlig mulighet til Strømsgodset etter en corner. Ballen detter ned hos Hove som skyter like utenfor på volley.

1 min.: Kampen i gang på Sr-Bank Arena. Viking med muligheten på sin sjette strake seier. Skjer det kan de virkelig rette blikket mot lagene over seg.

Før kampen:

Under fredagens økt i Jåttåvågen glimret både Veton Berisha og Even Østensen med sitt fravær. Begge hadde slitt med forkjølelse og i følge Bjarne Berntsen var høyst sannsynlig begge uaktuelle. Berisha sliter i tillegg med en leggskade.

Da lagoppstillingen kom søndag var likevel Even Østensen friskmeldt og inne på laget.

Det fleste hadde nok ventet at plassen som midtspiss ville gå til Tommy Høiland etter scoring mot Mjøndalen i forrige runde, men slik blir det ikke. Det henger nok også sammen med at Yann-Erik de Lanlay er tilbake i startoppstillingen. Han valgte å stå over mot Mjøndalen av personlige årsaker.

Bjarne Berntsen var før kampen klar i talen for hvordan Viking skal sikre sin sjette (!) strake seier;

– Vi må være like hardtarbeidende og effektive som i det siste. Så må vi være enda bedre defensivt. Godset er veldig farlige på innlegg. Det må vi se opp for, sier Berntsen.

LES OGSÅ: Danser mot klubbrekord fra 70-tallet

Dersom Viking vinner søndag også vil de klare noe som bare har skjedd tre ganger før i historien. Seks strake i serien på toppnivå har skjedd i 1991, 1973 og 1972.

I gullåret 1972 forlenget også den rekken til sju strake seirer. Den klubbrekorden har nå Berntsens menn heng på med seier. Da får de muligheten til å tangere den mot Odd etter landslagspausen.

LES OGSÅ: Dette sier Berntsen om overganger få dager før vinduet stenger

Viking stiller slik søndag (4–3–3-): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Henrik Heggheim, Axel Andresson, Viljar Vevatne - Ylldren Ibrahimaj, Joe Bell, Fredrik Torsteinbø - Yann-Erik de Lanlay, Even Østensen og Zymer Bytyqi.

Strømsgodset (4–3–3): Viljar Myra - Ari Leifsson, Duplexe Bangou, Niklas Gunnarsson, Nicholas Mickelson - Johan Hove, Ipalibo Jack, Mikkel Maigaard - Kristoffer Tokstad, Lars Jørgen Salvesen og Moses Mawa.