Kongshaug sjokkerte de fleste – utenom seg selv

22-åringen, som allerede har OL-gull i lagtempo på CV-en, hadde aldri vunnet et løp i verdenscupen.

Det hadde vært nære mange ganger, men det endte for ofte med stang ut og 4.-plasser i fjor.

Lørdag skjedde det endelig. Kongshaug dunket til med 1.46.41 i Polen på 1500 meter. Det holdt til å slå «umulige» Jordan Stolz fra USA med sju hundredeler på favorittdistansen. Den aller første triumfen i verdenscupen er i boks.

I etterkant lurte på mange på hvordan i huleste han fikk til dette. Kongshaug selv var på ingen måte like sjokkert som resten av skøyteverden.

Bare for et par uker siden fortalte han RA at oppkjøringen hadde vært enormt bra. Han hadde tatt en nytt nivå. Det var sykdom som hadde ødelagt i starten av sesongen. Advarselen var gitt.

– Det har fungert sinnssykt bra på trening. Jeg setter perser over en lav sko der. Så har det ikke vært så mange muligheter til å ta de offisielt i løp. Dessverre ble det stang ut på begge 1500-meterne i verdenscupen, sa han før verdenscupen i Stavanger forrige helg.

Etter å ha skapt lokal skøytehistorie, en uke etter, sa han følgende til nettstedet til ISU (International Skating Union):

– Jeg har hele tiden følt at jeg hadde potensialet inne. I sommer trodde jeg at pallen ville være standarden for meg denne sesongen, men så har starten av sesongen blitt preget av stang ut og sykdom. Jeg har nesten gått syk to måneder i strekk før dette.

Råsterkt på treg is

Det var likevel noe med måten det hele skjedde på da den første seieren ble innkassert som imponerte de fleste.

– Å gjøre 1.46 på veldig treg is, samtidig som jeg slo Jordan Stolz … Jeg elsker fyren. Samtidig virket det nesten umulig å slå ham. Så er det slik at når noe framstår umulig behøves egentlig bare litt mer tid. Da framstår det plutselig mulig, sier Kongshaug.

Han mener litt av nøkkelen ligger i å ikke stirre seg blind på supertalentet Stolz.

– Jeg bør ikke tenke for mye på hva han holder på med. Stolz er i ferd med å ta sporten til et nytt nivå. Jeg kan ikke fly rundt og tenke på at jeg må gå to sekunder raskere i stedet for å faktisk forbedre meg selv. Nå tenker jeg kun på mitt eget løp. Han må gjøre hva han gjør, men jeg var glad for å se at hundredelene endelig var på min side.

Stolz: – Ikke uslåelig

Selv benekter Stolz at han har sett på seg selv som nærmest uslåelig.

– Det er mange variabler og ting som kan skje, så det er ikke slik at en person vil vinne hele tiden. Jeg har aldri tatt det for gitt, sa han til ISU.

Før verdenscupen i Stavanger pekte Peder Kongshaug på at en endring i planene hos Stolz også ga ham mer tro. Han mente å se tendensen til at det amerikanske vidunderbarnet nå ville gå for sammenlagttriumfer. Det betyr flere løp og mindre spesialisering. Stolz pekte også selv på dette etter tapet for Stavangers skøytekomet lørdag. Da gikk han 500 meter bare halvtimen før 1500 meter.

– Jeg kjente på at det var litt vanskelig å sette farten i starten etter 500-meteren. Etter-1500 meteren satt jeg med følelsen av at om jeg bare hadde gasset på litt mer i starten ville dette gått fint, sa Stolz.

Kongshaug var også med på det norske laget som tok 3.-plassen i lagtempo denne helgen.

Verdenscupen tar nå pause for jul og nyttår. Neste stevne er i Salt Lake City i USA 26. januar til 28. januar 2024.

