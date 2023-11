Håper lykken snur på hjemmebane

Stavanger — Altfor mange fjerdeplasser. Sykdom når sykdommen ikke skulle komme. Fall på 1500 meter under VM i Heerenveen. Det var litt hakk i platen for Stavangers olympiske skøytemester i fjor.

Denne sesongen har nærmest startet i samme sporet.

– Formen min gjennom sommer og tidlig høst var bedre enn noensinne. Jeg var enormt selvsikker på at dette vil bli en god sesong. Så var jeg maks uheldig under både verdenscupåpningen i Japan og i den andre i Kina, sier Kongshaug til RA.

22-åringen ble syk i Japan. Likevel var han kun et par skarve tideler fra å vinne en tett 1500 meter. Det endte med sjuende plass.

Det har fungert sinnssykt bra på trening. Jeg setter perser over en lav sko der. — Peder Kongshaug

I Kina ødela makkeren løpet. Han gikk så tregt at det ble vekslingskluss.

– Så fløy jeg hjem og ble dausjuk. Igjen! 39 i feber og full rulle. Det har vært mye styr den siste tiden. Sykdommen sitter litt i fortsatt, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å kunne prestere best mulig på hjemmebane i Sørmarka i helgen, sier Eiganes-karen.

Har tatt grep

Det er ikke bare den gode formen i oppkjøringen som gjør troen på plasseringer helt i toppen så stor – og drømmen om edelt metall i EM og VM så sterk. Han har også tatt grep.

Som varslet er skøytene og oppsettet byttet ut.

– Det har fungert sinnssykt bra på trening. Jeg setter perser over en lav sko der. Så har det ikke vært så mange muligheter til å ta de offisielt i løp. Dessverre ble det stang ut på begge 1500-meterne i verdenscupen.

Med rette forhold, god is, høyde og mer flaks tror han de fleste bestenoteringene kan ryke i år.

At stjerneskuddet Jordan Stolz, som dominerte veldig i fjor, har skiftet prioriteringer mener han styrker egne sjanser.

– Han virker å rigge seg for å prioritere allround i mesterskapene. Nylig gikk han også 5000 meter. Det kan ha gått ut over det andre, sier Kongshaug om den amerikanske 19-åringen.

– Det var veldig mange japanere i toppen i Japan. Har de tatt steg?

– Det kunne jeg nesten spådd på forhånd! De er alltid gode hjemme og tidlig i sesongen. Så forsvinner de bare på distansene fra 1500 og opp. Det er et merkelig fenomen.

Når skøytesirkuset kommer til Stavanger fredag er hans egen prioritering glassklar. Alt handler egentlig om spesialdistansen 1500 meter søndag – selv om han også går 1000 meter i B-puljen fredag. Lagtempo er ikke på programmet.

Stor konkurranse om tilskuerne

Hvor mange som kommer for å heie på Kongshaug denne helgen gjenstår likevel å se – selv om det er hjemmebane.

– Vi har sterk konkurranse i Stavanger denne helgen. Det er relativt mye sport som skjer, sier generalsekretær Håkon Dahl i Skøyteforbundet – og viser blant annet til Viking og VM i håndball for kvinner.

Han kan uansett lokke med langt varmere forhold enn på stadion.

– 15–16 grader inne i hallen. Det blir sikkert 20 grader varmere enn på SR-Bank Arena.

Dahl forteller at det likevel er solgt litt flere billetter enn på samme tid i fjor.

– Da var det god stemning. Spesielt lørdagen. Det blir ikke utsolgt, men god trøkk og stemning. Så er det plass til flere. Det er bare å hive seg rundt, sier generalsekretæren.

– Er det Peder Kongshaug som trekker siddisen til verdenscup, eller ligger det en latent skøyteinteresse fra gammelt?

– Det er ikke godt å si, men vi er uansett utrolig glade for å ha en ekte Stavanger-gutt med. Peder Kongshaug har vokst opp med konsekvensen av hallen. Han er en super representant både for byen og sporten. Et stort pluss og et trekkplaster, sier Dahl.

Kongshaug er eneste lokale deltaker, men generalsekretæren peker på at det står bra til totalt.

Ragne Wiklund er kanskje best i verden på de lange distansene nå hos damene. Samtidig har løpere som Håvard Holmefjord Lorentzen og Sander Eitrem vært på pallen allerede i år.

– Vi har en veldig fin miks akkurat nå av ungdom og rutine. Flere av de eldre løperne er også tilbake med gode prestasjoner, avslutter Dahl.

---

FAKTA

Program World Cup Sørmarka:

Fredag 1000 meter og fellesstart for menn og kvinner:

Start B-puljen 16.10

Start A-puljen 20.00. Slutt 22.10.





Lørdag 500 meter og 10.000 meter menn, samt 1500 kvinner:

Start B-puljen 09.10

Start A-puljen 14.30. Slutt 17.42.





Søndag 500 meter og 10.000 meter menn og 1500 meter kvinner:

Start B-puljen 10.43

Start A-puljen 14.30. Slutt 17.50.

---