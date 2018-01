Rogalandsavis

På Eiganes gravlund samlet blant annet elever fra Kannik skole seg for å markere den internasjonale Holocaustdagen. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) holdt en tale for anledningen. Bakgrunnen for denne markeringen kan virke åpenbar; man skal ikke glemme.

For å sørge for at det ikke skjer ba FN i 2006 at alle medlemslandene skulle markere den internasjonale Holocaustdagen 27. januar.

Jødisk slekt

Amalie Kristiansen (22) er til stede med sin mormor og morfar. Kristiansen legger en blomst ned ved minnemerket. Hun har jødisk slekt og hennes oldefar var krigsseiler under krigen. Kristiansen og familien synes det er fint at dagen blir markert på en slik måte.

Bjørg Tysdal Moe sa i sin tale at farlige «strømmer» ennå eksisterer og at oppgaven vår nå er ikke bare å huske grusomhetene, men også passe på at det ikke skjer igjen. Hun siterte Elie Wiesel som kjent har sagt, «den som glemmer fortiden er dømt til å gjenta den». Rundt minnesmerket er ungdommer fra Kannik samlet seg, rundt dem igjen står den eldre garde. Ungdommene virker nervøse, de skal tenne lysene for de 22 som ble deportert.

– Det er andre året elever fra Kannik er her. Det er at de er viktig til stede fordi mange av de unge har lite kunnskap om 2. verdenskrig, de må vite for å ikke la det gjenta seg. De eldre som har møtt opp i dag, de vet. Men nå må vi sørge for at neste generasjon vet om grusomhetene, sier Tysdal Moe.

22 av 25 ble deportert

I løpet av 2. verdenskrig ble minst seks millioner jøder og andre minoriteter drept. 20 av disse kom fra Rogaland. I 1942 var bodde det 25 jøder i Rogaland, 22 av dem ble deportert til konsentrasjonsleirer, to av dem overlevde. I alt ble 800 norske jøder deportert.