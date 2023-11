Politilogg: Innbrudd i bedrift

16 personer ble bortvist av politiet, der hovedvekten er knyttet til 20 ordensforstyrrelser meldt i byene Stavanger, Sandnes og Haugesund.

Kastet betalingsautomat ut vinduet

En politipatrulje måtte bistå en drosjesjåfør på Bryne der en kunde hadde kastet drosjens betalingsautomat samt sjåførens mobiltelefon ut av vinduet i fart. Mann i 50-årene ble kjørt i arrest og ble anmeldt for forholdet.





Slagsmål på hotell

Politiet rykket ut til et hotell på Utsolaarmen i Sola etter melding om slagsmål mellom flere gjester. Det vil trolig komme anmeldelse fra fornærmede senere.





Kvinne satt fast i gjerde

En kvinne i tenårene ble anmeldt for å ha slått til en polititjenesteperson i Kirkegata i Sandnes. Politipatrulje var på stedet i forbindelse med at kvinnen satt fast i et gjerde og trengte hjelp for å komme løs.





Knuste rute på utested

En mann knuste en rute på et utested i Gjesdal, og politiet rykket ut til stedet. Mann i 30-årene er mistenkt for forholdet, og ble anmeldt.





Amper stemning

En politipatrulje måtte rykke ut til et utested i Industrigata i Sandnes etter melding om amper stemning på stedet. Personene hadde gått før politiet kom fram.





Innbrudd i bedrift

Rundt midnatt ble det meldt om innbrudd i en bedrift i Hognestadveien i Time. Det skal ha blitt stjålet ryggsekker og mobiltelefoner. Politiet foretok åstedsarbeid og søkte etter mistenkte.

