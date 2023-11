Må betale 12.900 kroner for bruk av mobilen

Den 33 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han møtte i Stavanger tingrett. Grunnen til at saken har kommet for retten er at han fikk et forelegg for å ha brukt en håndholdt mobiltelefon under kjøring 13. februar i år, som han har nektet å vedta.

Retten la forklaringen til en politibetjent til grunn ved bevisvurderingen.

«Han forklarte at han og hans kollega hadde stilt seg opp i Steingata i Stavanger for kontroll. Fra stedet de stilte seg opp hadde de overhøyde og godt innsyn i bilene som kom kjørende. Politibetjenten forklarte at han observerte at tiltalte hadde en mobiltelefon i sin høyre hånd, at den lyste, og at tommelen beveget seg over mobiltelefonen. Da politiet stoppet tiltalte og henvendte seg til ham så vitnets makker at mobiltelefonen lå i passasjersetet og spilte av en filmsnutt. Tiltalte ønsket ikke å vedta forelegg på stedet da han mente det var for dyrt. Han har heller ikke hatt en troverdig forklaring på hva politibetjentene kan ha sett. Ut fra en samlet vurdering av bevisene finner retten å kunne utelukke tiltaltes forklaring under hovedforhandlingen om at han ikke benyttet mobiltelefonen mens han kjørte», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen fant retten verken skjerpende eller formildende omstendigheter og dømte 33-åringen til å betale en bot på 8900 kroner.

I tillegg ble han også dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.