Kunne ha forvekslet kopper og fått i seg amfetaminet til vennen

Den 59 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 59-åringen erkjente å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort, men nektet for ruskjøring.

Kjøringen fant sted på Klepp 9. mars i år, omkring klokken 01.30. Retten la til grunn at 59-åringen kjørte en kort strekning, i lav fart, i tettbygd strøk. Det oppsto ingen trafikkuhell. Tiltalte var alene i bilen. Han ble stoppet av en politipatrulje som mistenkte ham for å kjøre uten gyldig førerkort. Politiet tok spyttprøve av ham, som slo ut på amfetamin, og kjørte ham til legevakten for blodprøvetaking. Denne viste at 59-åringen var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

I retten forklarte 59-åringen at han den 7. mars var på besøk hos en venn, og at han der ble servert en kopp kaffe som smakte vondt og at han samme kveld følte han seg uvel. Da 59-åringen senere fortalte vennen at han var mistenkt for ruspåvirket kjøring, fortalte vennen at det kunne ha vært amfetamin i kaffen 59-åringen drakk. Vennen hadde nemlig puttet amfetamin i sin egen kaffekopp, og det kunne hende at kaffekoppene hadde blitt forvekslet. Det samme forklarte vennen i retten.

Denne forklaringen trodde ikke retten på. Ifølge dommen er retten helt sikker på at 59-åringen visste at han i forkant av kjøringen hadde inntatt flere ulike rusmidler, som påvist i blodprøvene.

Straffen ble betinget fengsel i 18 dager og 50.000 kroner i bot. Han fikk også 12 måneders sperrefrist for erverv av førerrett.