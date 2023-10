Stjal fra 32 butikker og fikk forbud mot å være på Kvadrat

Den 40 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden fra 29. august i fjor fram til 31. mars i år har han begått 32 tyverier. I all hovedsak har han stjålet diverse gjenstander fra butikker og mange av tyveriene har funnet sted på Kvadrat.

17. mars, 29. mars og 31. mars i år har han også oppholdt seg på Kvadrat til tross for at han da hadde fått besøksforbud mot dette stedet.

Retten kom også til at han skulle dømmes for ett tilfelle av hensynsløs atferd, ett tilfelle av uberettiget adgang, ett tilfelle av skadeverk og ett tilfalles av unnlatelse av å rette seg etter pålegg gitt av politiet

«Tiltalte erkjente under hovedforhandlingen straffskyld for flere av tiltalepostene, og forklarte at dette var fordi han husker å ha gjort det som står beskrevet. For en rekke av de øvrige tiltalepostene uttrykte han usikkerhet rundt egen straffskyld, og forklarte at dette var fordi beskrivelsen samsvarer med hans vanlige handlingsmønster, men at han har vært ruset og ikke husker forholdene. For et fåtall av tiltalepostene bestred tiltalte straffskyld», heter det i dommen.

Retten kom imidlertid til at 40-åringen skulle dømmes for samtlige forhold i tiltalen med unntak av ett.

Retten kom til at det var noe formildende at 40-åringen har kommet med tilståelser angående flere forhold under rettssaken.

Straffen ble fengsel i fem måneder der han får fradrag for 94 dager som er sonet i varetekt.