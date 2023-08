Klokken 03.18 natt til søndag fikk politiet melding om et trafikkuhell i Solakrossvegen.

Personene kom seg ut av bilen selv, og de framstår uskadde.

– Føreren av bilen har kjørt inn i et skilt, og mye tyder på at farten har vært for høy, meldte Sør-Vest politidistrikt på X.

Sak ble opprettet.

[ Mopedfører stakk fra kontroll ]