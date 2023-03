Dødsulykken i sentrum: Sjåføren får førerkortet tilbake

Lastebilsjåføren fikk førerkortet beslaglagt like etter dødsulykken. Nå får mannen førerkortet tilbake. Det kommer fram i en avsagt kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett.

Det var 9. mars at en mann i 40-årene omkom i en trafikkulykke i kulverten mellom Verksalmenningen og Haugesundsgata i Stavanger sentrum. Bilen til den omkomne, og en lastebil med kran, var involvert i ulykken. Avdøde som kjørte personbilen og skal ha passert lastebilen ved tunnelåpningen.

«Sett ut ifra bevissituasjonen på nåværende tidspunkt finner retten at det er sannsynlighetsovervekt for at fornærmedes død skyldtes at siktedes lastebil hadde løftekranen i delvis åpen posisjon, at lastebilens kran traff kulverttaket, at sammenstøtet førte til at en del fra lastebilens løftearm eller en del av betongkulverten traff fornærmede (...) idet han kjørte forbi i motsatt kjørefelt mot Stavanger sentrum, og at fornærmede døde som følge av dette», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Uaktsom føring av motorvogn som har ført til dødsfall vil normalt føre til en tapstid på minst ett til tre år. Denne sak omhandler et trafikkuhell med en alvorlig konsekvens idet uhellet har ført til en dødsfølge. Retten anser derfor forholdet som alvorlig.

Retten skriver at midertidig inndragning av førerkort må bero på en totalvurdering. Selv om retten mener det er grunn til å mistenke lastebilsjåføren for brudd på veitrafikkloven, mener også retten at yrkessjåføren ikke utgjør en fare for trafikksikkerheten.

Retten mener kranen på lastebilen ikke var pakket riktig og at kranen derfor kom borti taket og åpningen på kulverten. (Tore Bruland)