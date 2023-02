Sjåfør ble anmeldt på stedet i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Den fant sted i samarbeid med politiet, og resultatet var følgende:

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn, det ble gitt ti advarsler på mindre alvorlige brudd.

Én fører ble anmeldt for to alvorlige brudd på kjøre- og hviletid med manglende døgnhvile. Vedkommende ble anmeldt på stedet.

Én fører fikk et gebyr på brudd av daglig kjøretid på kr 1000 kroner og firma fikk 2000 kroner for samme brudd.

To førere måtte laste av til lovlige vekter og fikk til sammen 6250 kroner i vektgebyr.

To kjøretøy fikk bruksforbud for manglende lastsikring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende merking av utstikkende last.

Én fører fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander ved frontrute, som vedkommende måtte fjernes før videre kjøring.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i sprekk i frontrute, slitte kjennemerker, luftlekkasje på bremsesystemet, dårlig festet lufttank og skjeve bremser.

Også på Sokn kontrollstasjon ble det holdt kontroll onsdag.

Her var resultatet følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring fikk én sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til én sjåfører som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

To transportører fikk gebyr for manglende autopassavtale på bil med tillat totalvekt 3500 kilo. De fikk begge et gebyr på 8000 kroner hver.

Én lastebileier ble skriftlig rapportert til Skatteetaten på grunn av feil registrert vektårsavgift.

Vinterutrustningskontrollen viste att én lastebil hadde dekk under lovlig minimum. Det ble dermed dekk gebyr på 2000 kroner

Totalt ble 74 kjøretøy vekt kontrollert, én varebil hadde overlast. Kjøretøyet måte avlaste til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring.

Det ble også kontrollert tre busser med til sammen 58 passasjerer for beltebruk. Alle brukte belte.

[ Medbrakt løyve var ikke gyldig – fikk forbud mot å transportere gods ]

[ Henger på vogntog ble avskiltet i kontroll ]