Røykte cannabis 15 til 16 timer før han kjørte bil

Den 61 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

23. august i år, omkring klokken 18.50, kjørte han bil i Eidsvollgata i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av klokken 19.30 viste at han var påvirket av THC tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten var ikke i tvil om at 61-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

«Siktede har selv forklart at han røykte rundt ett gram cannabis rundt 15 – 16 timer før han kjørte. Retten mener på denne bakgrunn at siktede forsto eller burde forstått at han hadde inntatt THC i tidsrommet før han kjørte, men at han var i villfarelse med hensyn til konsentrasjon av THC i blodet da han kjørte», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager og en bot på 30.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

