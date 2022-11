Hadde åtte stjålne Mac-er i lesesal på bibliotek

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

28. oktober i fjor, omkring klokken 10.30, hadde han åtte stjålne Mac-er i en lesesal på et bibliotek i distriktet.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, ransakingsrapporter og verdiangivelse i en egenrapport. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 23-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med forsett.

«Retten skal utmåle straff for ett tilfelle av hvitvasking av tyvegods som består i å låse opp åtte datamaskiner. Verdien av maskinene med varemerke Mac, er minst 98 930 kroner. Gjenstandene som var eid av ulike personer, stammer fra ett tyveri fra et offentlig sted, det vil si en garderobe i Giskehallen i Sandnes. Siktede skulle få̊ 500 kroner for å bryte seg gjennom passordet på maskinene og levere maskinene tilbake til kontakten», heter det i dommen.

Retten viste til at 23-åringen ble tatt på fersk gjerning, men mente at tilståelse hadde kastet lys over hans forsett og at den hadde en prosessøkonomisk betydning.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten også vekt på at saken var blitt gammel og personlige forhold.

Straffen ble fengsel i tre måneder der én måned ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

