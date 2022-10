Ville ha nedbetalingsordning – ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 35 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 554.785 kroner i skyldig skatt og avgifter.

35-åringen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak og erkjente at han skyldte det aktuelle beløpet.

Han forklarte også at det vil komme inn 200.000 kroner til firmaet denne uken, at han har to ansatte, at han motsatte seg at det ble åpnet konkurs og at han ønsket en nedbetalingsordning.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det vises til tiden som har gått i saken, herunder at det ble avholdt utleggsforretning 4. juli 2022 hvor det ikke ble funnet noe til utlegg. Per i dag overstiger den samlede gjelden selskapets eiendeler og inntekter. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til sted», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.

