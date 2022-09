Kvinne slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skattetaten som begjærte at en 43 år gammel kvinne fra Stavanger ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 639.616 kroner i forfalt skatt.

Kvinnen har drevet et enkeltpersonforetak der hun har drevet med salg.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren et beløp i den størrelsesorden som er krevet. Skyldneren opplyste at det ikke var eiendeler av verdi i foretaket. Samlet gjeld er ikke kjent», heter det i kjennelsen.

Kvinnen erkjente også at hun var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf.§§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. oktober.

