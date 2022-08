Transportfirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Ravndal Logistikk AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.578.510 kroner i skyldige avgifter med mer.

Ingen fra Ravndal Logistikk AS møtte i rettsmøtet, men i forkant av dette er det sendt inn en e-post der de tilbyr å betale 100.000 kroner i måneden til kravet er innfridd.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt for skyldneren v/styreleder 1. august 2022. E-posten inntatt over gir ikke holdepunkter for at selskapet har gyldig fravær til rettsmøte», heter det i kjennelsen fra Stavanger tinghus.

Ravndal Logistikk AS har drevet med godstransport på vei og omsatte for litt over tre millioner kroner i 2020.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn. I tillegg kom retten til saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

4. mars i år ble det holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg. Dermed la retten til grunn at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 6. oktober.

