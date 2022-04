Kranskip fikk slagside i Åmøyfjorden

Sør-Vest politidistrikt meldte om lag klokken 10 skjærtorsdag at kranfartøyet Saipem ligger med slagside i Byfjorden.

– Det ble i forkant hørt et kraftig smell, og det skal være store skader på dekk, skriver de og legger til at situasjonen foreløpig er stabil.

Dykkere fra brannvesenet, båter og to helikoptre rykket ut til Åmøyfjorden mellom Hundvåg og Bru for å søke etter personer som kan ha havnet i vannet. Det var 275 personer om bord, og det er ikke rapportert om skadde. Hele mannskapet er gjort rede for. Politiet har etablert mottak av evakuerte i på Norsea-basen i Dusavik.

En stålwire skal ha slitt seg. En del last har også falt ut på dekk. De tidligste meldingene gikk ut på at det var en eksplosjon om bord, men dette har politiet nå avkreftet overfor VG. Noe av løfteutstyret sviktet, og dette skal ha ført til at Saipem 7000 – verdens tredje største halvt nedsenkbare kranfartøy – fikk slagside. Skipet har en løftekapasitet på hele 14.000 tonn.

Lekter synker

Politiet melder også at en lekter i tilknytning til skipet er i ferd med å synke. Lekteren flyter opp/ned i vannet.

– Det er store materielle skader på dekk av fartøyet som ligger ved lekteren. Ulykken oppsto i forbindelse med en løfteoperasjon, rapporterer Sør-Vest politidistrikt like før klokken 11.30. Området rundt undersøkes også for eventuell forurensing.

Artikkelen oppdateres.