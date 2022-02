Firma som har drevet med eventer og konferanser har gått konkurs

Det var firmaet Conventor AS som har i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Skansegata i Stavanger og har blant annet drevet med arrangering av eventer og konferanser.

«Etter en lengre vanskelig periode har vi i Conventor i dag dessverre måtte gå den tunge veien og melde oppbud. Den siste runden med nedstenging ble rett og slett for tøff for oss. Vi vil gjøre alt vi kan for å komme raskt tilbake og jobbe videre med gamle og nye kunder. Vi kommer med mer informasjon om veien videre så raskt som mulig. Har dere spørsmål kan dere kontakte oss», skriver firmaet på sine nettsider.

Firmaet omsatte 13,1 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på litt over 2,2 millioner kroner. På proff.no er Conventor AS oppført med 33 ansatte.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. april.

