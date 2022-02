Politilogg: Flere menn bortvist fra Stavanger sentrum

Mann bortvist I

En kranglete gjest på et utested i Stavanger ble bortvist fra sentrum til klokken 08.00 søndag. Cirka 15 minutter senere var han tilbake igjen, fremdeles kranglete. Mannen ble innsatt i arrest og blir anmeldt av politiet.





Mann bortvist II

Klokken 01.10 ble nok en mann bortvist fra Stavanger sentrum. Han nektet å forlate byen. Han fikk opphold i arresten og vil bli anmeldt av politiet.





Mann bortvist III

Klokken 01.35 ble enda en mann bortvist fra Stavanger sentrum. Han klarte ikke å avfinne seg med bortvisningen, og fikk seg en natt i arresten. Blir anmeldt av politiet.





Uten førerkort i uregistrert bil

Klokken 22.45 stoppet en politipatrulje en uregistrert bil på Jærveien i nærheten av Gjermestad. Føreren hadde ikke gyldig førerkort og mistenktes for kjøring i påvirket tilstand. Politiet opprettet sak.





Håndgemeng med vekter

To menn i 20-årene ble bortvist fra Bryne sentrum etter at de hadde havnet i håndgemeng med en vekter på et utested. Den ene blir i tillegg anmeldt av politiet for forulemping av offentlig tjenestemann.





Kjørte uten førerkort

En bil ble stoppet av en patrulje i Ole Nielsens vei på Ålgård i 23.00-tiden. Fører hadde ikke gyldig førerkort. Sak opprettet.





Trafikkulykke på E 39

Politiet fikk lørdag kveld melding om en trafikkulykke E39 nordgående ved Austrått i Sandnes. Nødetater rykket ut. Det ble meldt om trafikale utfordringer, ingen personskade. Sak opprettes, og førerkort ble beslaglagt.

