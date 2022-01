Travel natt for politiet: Branner, vold og stikkskade

Politiet fikk en melding om brann på Sola før klokken 19.30, og det viste seg at huseieren var bortreist. Ingen ble meldt skadet.

Et vitne har tatt kontakt og meldt om en observasjon av 3-4 unge gutter som skjøt opp fyrverkeri i gaten like før brannen oppstod. Dette er med på å styrke hovedhypotesen om at fyrverkeri er årsaken til brannen. De kriminaltekniske undersøkelsene vil forhåpentligvis avklare dette — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) December 31, 2021

Kort tid etter rykket nødetatene ut til Randaberg. Der hadde de fått melding om røykutvikling i en nedgravd søppelcontainer.

#Randaberg, Nordheiå: Kl. 21:31. Melding om røykutvikling i nedgravd søppelcontainer. Kraftig røykutvikling. Nødetater på vei til stedet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) December 31, 2021

I løpet av 2022s første time var det røykutvikling i enda en bolig på Sola. Husets eier skal ha gått ut for å se på fyrverkeri. Eieren ble avhørt av politiet, og sak er opprettet.

Eier avhørt. Huser er ikke beboelig pga mye røyk. Sak opprettet — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 1, 2022

Like over midnatt begynte en bil å brenne i Torneroseveien i Sandnes. Det var fare for spredning til et nærliggende hus, og noen vinduer sprakk grunnet varmen.

Flere vinduer i bygningen har sprekt pga varmen fra brannen. Brannen har startet i kupeen på bilen. Sak opprettet — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 1, 2022

I Stavanger var det røykutvikling fra et tak i Nedre Banegate like over midnatt. Det skal ha vært en liten ulmebrann under takplatene etter en rakett hadde landet på taket.

Ved nærmere undersøkelser av brannvesenet så hadde det vært en liten ulmebrann under takplatene etter at en rakett hadde landet på taket. Sak opprettet — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 1, 2022

Tre menn i 20-årene ble påført skader, og ble med ambulansen for en sjekk, etter slagsmål i Musegata i Stavanger. En av de skadde hadde mistet to tenner, den andre hadde kutt i hodet og den tredje var blodig.

De ble tatt med i ambulansen for sjekk. Politiet har en navngitt mistenkte i samme alder. Politiet har foretatt avhør på stedet. Sak opprettet — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) December 31, 2021

I 2021s siste time kjørte en taxi i en lyktestolpe ved rådhuset i Sandnes.

Politiet er på stedet med flere patruljer. Taxien har kjørt i en lyktestolpe. Politiet foretar undersøkelser på stedet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) December 31, 2021

En mann hadde stanset et kjøretøy i Gauselveien i Stavanger, og skal ha slått den kvinnelige føreren av bilen da hun nektet ham å sitte på. Mannen i 50-årene ble pågrepet av politiet.

#Stavanger; 0321: Melding om at en mannsperson hadde stanset et kjøretøy i Gauselveien. Fører av bilen, en kvinne, ble slått av mistenke da hun nektet han å sitte på med henne. Fornærmede og vitner ble avhørt. Mistenkte, mann i 50 årene, ble pågrepet og innsatt i arrest. Sak — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 1, 2022

En mann var på bussen med noe som skal ha vært stikkskader i en hånd. Han ble tatt hånd om av helsevesenet, mens den mistenkte 32-åringen ble innsatt i arresten.

innsatt i arrest. Sak opprettet — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 1, 2022