Innfører ikke rødt nivå

Ordfører Kari Nessa Nordtun innkalte til ekstraordinært formannskapsmøte fredag formiddag for å diskutere trafikklysmodell-nivået for skoler, barnehager og skolefritidsordninger.

Kommunedirektøren anbefalte i sin innstilling å gå for rødt nivå fra 3. januar til 16. januar, på bakgrunn av den pågående smittesituasjonen, andel positive i aldersgruppe skoler og barnehager, samt en kraftig økning av omikronvarianten.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) fremmet et alternativt forslag på møtet, på vegne av Ap, Høyre, FNB, MDG, Rødt, Sp, SV, Venstre og KrF, hvor de foreslår å følge det nasjonale tiltaksnivået for barnehage og skole, altså gult nivå. Dette forslaget fikk enstemmig flertall.

Samtidig gir formannskapet fullmakt til kommunedirektøren etter anmodning fra helsesjefen å fatte enkeltvedtak knyttet til enkelte skoler og barnehager dersom smittesituasjonen ved den enkelte virksomhet tilsier det.

Formannskapet oppfordrer beredskapsledelsen til å følge utviklingen kontinuerlig og ha tett dialog med FHI om mulige lokale tiltak dersom situasjonen tilsier det.

Massetesting

Ordfører Kari Nessa Nordtun påpeker at det er svært viktig å sikre fysisk deltakelse og tilstedeværelse i skole og barnehage for barn. Derfor ber hun, på vegne av formannskapet, om at kommunedirektøren prioriterer andre tiltak før det foreslås lokal beredskap på rødt nivå i skoler og barnehager.

Hun viser også til at FHI legger til grunn at rødt nivå er aktuelt dersom man befinner seg på scenario 3. I Stavanger kommune er de på et nivå mellom 2 og 3.

Videre vises det til at nasjonale myndigheter gir uttrykk for at man skal se an sykehusets kapasitet i tillegg til smittetall. På Stavanger universitetssjukehus er det kontroll på antall innlagte med covid-19, påpeker ordføreren i sitt innlegg.

I tillegg er det ventet at den planlagte massetestingen førstkommende mandag kan avdekke og eventuelt begrense smittespredningen i barnehager og skolene, påpeker ordføreren.