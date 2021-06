Skal ha lurt syv til å vippse ham penger for Pokémon-kort

Det er politiadvokat Marita Hagen som har tatt ut tiltale mot en 18 år gammel mann fra Stavanger.

Tiltalen lyder på at han i perioden fra desember i fjor til januar i år skal ha lurt sju personer til å vippse seg penger som betaling for Pokémon-kort. Ifølge tiltalen hadde han ikke slike kort å selge/eller hadde ikke hensikt å sende disse kortene noe som medførte tap eller fare for tap for dem som vippset ham pengene.

Beløpene det er snakk om er fra 650 kroner til 5000 kroner.

Han skal også ha fått to personer til å vippse seg henholdsvis 1500 og 2000 kroner for et Lego-sett han ikke skal ha hatt til hensikt å selge eller ikke hadde.

I tillegg skal han ha fått tre personer til å vippse ham penger for hodetelefoner og klokke som han ikke skal ha hatt til hensikt å selge eller ikke hadde.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 10. juni i år.

Han må da også svare for to tilfeller av vold mot en kvinne.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til de fornærmede i saken.

