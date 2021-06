Byggefirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet J.T Totalbygg AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 213.559 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift, skatt, gebyrer og renter.

J.T Totalbygg AS erkjente i retten å skylde det aktuelle beløpet, men at de ikke var i stand til å betale dette i den nærmeste framtid ikke var i stand til å betale kravet – og per i dag er selskapet insolvent.

«Retten vil bemerke at skyldneren har i rettsmøte erkjente å skylde saksøkeren det som kravet og begjæringen har sin bakgrunn i. De samlede eiendeler vil ikke dekke kravet. Utleggsforretning er også avholdt relativt nylig, men det var kun mulig å oppnås sikkerhet i bankkonto beløp på 4390 kroner. I så måte legger retten til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Framgangsmåten i konkursloven § 62 er uansett fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten viser også til at skyldneren har i retten erkjent at selskapet er per d.d., insolvent.

Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 24. august.

