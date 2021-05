Flere evakuert etter brann i boligblokk

Mandag morgen rykket alle nødetater ut til Dues vei i Stavanger etter melding om brann og røykutvikling i en boligblokk.

Blokka består av seks leiligheter pr. etasje, med ni etasjer og 51 registrerte beboere, opplyser politiet.

Brannen ble oppdaget i en leilighet i åttende etasje i blokken, og alle beboerne ble evakuert.

Klokken 08:24 meldte politiets innsatsleder at brannen er slukket. Brannen blusset litt opp igjen etter dette, men ble raskt slukket.

– Brannvesenet driver nå med etterkontroll, og sjekker ut leiligheten det brant i, og leilighetene over og under. Det blir luftet ut for røyk. Vi kommer til å være på stedet i flere timer i dag for å passe på at det ikke blusser opp igjen og for å ha kontroll på stedet, sier vakthavende brannsjef Ståle Fjellberg til RA.

Det brant i en av de øverste etasjene i boligblokken. (Bjørn G. Sæbø)

Ingen personer i leiligheten som brant

En person fra brannvesenet ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med ambulanse.

– Jeg har nettopp vært i kontakt med han. Han er på bedringens vei. Det er ikke alvorlig, og han kommer nok ut i løpet av få timer, sier Fjellberg.

Etter både grovsøk og finsøk inne i leiligheten som brant, ser det ikke ut som det befant seg mennesker inne i den, opplyser politiet på Twitter.

Nå pågår etterforskning i form av avhør av vitner og melder.

Brannårsaken er foreløpig ukjent, men Stavanger Aftenblad melder at en person er siktet for å ha satt fyr på leiligheten.

– En person er mistenkt og siktet for skadeverk. Det har brent i leiligheten, og en person er mistenkt for å ha satt fyr, sier Tor Arvid Bruskeland, jourhavende jurist i Sør-vest politidistrikt til Aftenbladet.

Totalskadd

– Hvordan står det til med skader på bygget?

– Det jeg har fått opplyst er primært at det er leiligheten brannen har oppstått i som er totalskadd. Ellers har jeg ikke fått meldinger om noe annet enn at det har vært røyk i noen andre leiligheter, sier Fjellberg til RA.

Han opplyser at brannvesenet har klarert at det vil være mulig å flytte inn igjen i etasjene fra og med 6. etasje og ned. Det er ikke avklart hvordan det står til med etasjene over.

Det var mange brannressurser på stedet.

– Vi sendte ut mannskap fra Stavanger, Kvernevik og Stangeland stasjon. Det var fire mannskapsvogner på plassen i tillegg til leder og høydemateriell, altså liften, opplyser Fjellberg.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 7.45.

Mange brannressurser var på stedet. (Bjørn G. Sæbø)

#Stavanger: Melding om brann i en av blokkene i Dues vei. Brann, politi og ambulanse er på vei. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) May 31, 2021

Kraftig røykutvikling fra 9 etg. Mange brannressurser på stedet. Videre oppdatering følger. — 110SorVest (@110SorVest) May 31, 2021