Lørdag og søndag skulle 161 fotballag spilt Vår Energi Knotteturnering i Vikinghallen ved Tjensvollskrysset.

Nå har Viking FK bestemt at turneringen utsettes på ubestemt tid, grunnet koronaviruset.

Leder i Viking, Erik Nevland, forteller RA at utsettelsen av turnering føles riktig.

– Grunnen til at det ikke blir turnering denne helgen er koronaviruset, og usikkerheten rundt dette. Vi vil at turneringen skal være en plass der barna skal ha det gøy, og ikke være redd for om de blir smittet eller ei. Derfor føler vi at dette var det eneste riktige, sier han til RA.

Viking tok beslutningen fredag, og det har blitt sendt ut informasjon til alle påmeldte. Mellom 1300 og 1500 barn i alderen fem til ti år skulle i utgangspunktet spilt turneringen.

– Det var blant annet dette tilfellet av smitte ved Eiganes skole som gjorde at vi følte at vi måtte utsette turneringen. Planen var i utgangspunktet å gjennomføre og ta forholdsregler, men dette kom litt nært på, sier Nevland.

LES OGSÅ: Koronaviruset: Stenger ikke skolene

Håper det blir satt pris på

Han forteller at avgjørelsen er ene og alene Viking sin.

– Vi har fulgt med på situasjonen, og tatt de forholdsreglene som vi skal. Vi har ikke vært i kontakt med kommunelegen eller lignende, og vi mener det er bedre å være føre var enn at det skal skje noe på et av Viking sine arrangementer, sier lederen.

Nevland tror mange av barna kan bli skuffet over avgjørelsen, men lover at de skal få spille turnering på et annet tidspunkt.

– Likevel tror og håper jeg at det vil bli satt pris på også, sier han.

LES OGSÅ: Slik forbereder kommunene seg på koronaviruset

Beredskapssjefen: – Kjempesmart

Beredskapssjefen i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, påpeker at Viking sin avgjørelse er et frivillig tiltak, og ikke et pålegg fra kommunen.

– Jeg synes det er kjempesmart at alle tar egne vurderinger. Det er veldig fint at Viking har gjort en vurdering av situasjonen, og på eget initiativ kommet fram til denne løsningen, sier han til RA.

Det betyr likevel ikke at beredskapssjefen vil anbefale alle større arrangementer om å utsette eller avlyse.

– Det har vi ingen holdepunkter for å oppfordre om. Vi følger de nasjonale helserådene, og vi følger situasjonen nøye. Det er ikke kommet dit at vi gir pålegg om å avlyse arrangementer, sier Nielsen.

Kommunen har hatt møter med flere arrangører, og gått over situasjonen. I Oslo er det besluttet at helgens skirenn i Holmenkollen stenges for publikum.

– Det er noe helt spesielt med Kollen, og vi har ikke arrangementer i den størrelsen her, sier beredskapssjefen.