Fredag klokken 09.00 inviterte Stavanger kommune til pressekonferanse om koronaviruset.

Helsesjef Marit Anda, skolesjef Jørn Pedersen, kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen, og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) var til stede.

– Vi har informert foreldre og foresatte om at elever ved den aktuelle klassen ikke skal komme på skolen i dag, sier ordføreren på pressekonferansen.

– Stavanger kommune følger opp personen og familien, og samarbeider tett med nasjonale helsemyndigheter. Kmmunen følger situasjonen tett og treffer nødvendige tiltak fortløpende, legger hun til.

LES OGSÅ: Barneskoleelev i Stavanger koronasmittet

Eiganes-elev

Skolesjef Jørn Pedersen forteller at kommunen ble i går kveld informert om at en elev ved 3. trinn ved Eiganes skole i Stavanger har fått påvist Koronasmitte. Ledelsen ved skolen samarbeider tett med kommuneledelsen. Foreldre på det aktuelle trinnet og ansatte som jobber på trinnet, har blitt informert om at elevene skal holde seg hjemme til situasjonen er kartlagt.

Helsesjef, Marit Anda, forteller at det er fem personer som har fått påvist korona i Stavanger. Tre av disse er knyttet til samme reisefølge til berørte områder i Nord-Italia. Personer har hatt symptomer, og ble derfor testet. Kommunen regner med at det er samme smittekilde.

– Vi kan ikke gå i detalj, men vurderingen er at det er veldig lav risiko for at andre skal ha blitt smittet. Likevel tar vi våre forholdsregler, og hele klassetrinnet fikk beskjed om å holde seg hjemme. Det er ikke fordi vi tenker at mange er smittet, men vi trenger tid for å få oversikt over situasjoen, sier Anda.

Det er ikke alle som har vært i samme klasserom som skal testes. Anda forteller at når det er snakk om nærkontakt så gjelder det de som har vært mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.

– Vi må gå inn i detaljene, og det tar selvsagt tid å få oversikt over dette. Så, nå har Stavanger kommune fått hjelp av nabokommunene for å få nok folk inn i smittevernoppsporingen, slik at vi kan prøve å få oversikt nokså fort, sier helsesjefen.

Til tross for at en elev ved Eiganes skole har fåt påvist koronasmitte velger kommunen å holde skolene åpne.

– Vi følger Helsemyndighetenes anbefalninger nøye, og vi har vurdert smittefaren som lav i denne situasjonen, sier Anda.

Pedersen forteller at skolen mottar henvendelser fra foreldre som lurer på hvordan situasjonen er, og hva de tenker å gjøre videre.

LES OGSÅ: Koronasmitte påvist i Sandnes – tredje tilfelle påvist i Stavanger

Ta forholdsregler for å unngå smitte

Kari Nessa Nordtun understreker viktigheten av at alle bidrar til å begrense eventuell smitte ved å vaske hendene godt og ofte, og å hoste i papir eller albuekrok.

– Alle må være med og bidra. Personer som har blitt bedt om å holde seg hjemme må følge råd fra Helsemyndighetene, og unngå nærkontakt med andre, sier hun.

LES OGSÅ: Koronaviruset: Dette har du rett på hvis du må være hjemme fra jobb