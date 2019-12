Ungdomsteatret med i stort EU-prosjekt

Buzz Network, en sammenslutning av ledende ungdomsteaterorganisasjoner fra Skottland, Irland, Norge, Belgia og Tyskland har for første gang fått innvilget støtte fra Kreativt Europa, EUs program for kreativ og kulturell sektor, og Ungdomsteatret i Kannik er en sentral aktør.

– Dette gir oss en mulighet til å heve kompetansen, se hvordan det jobbes i andre land, få nye ideer og ikke minst knytte kontakter med ungdomsteatermiljøer i Europa, sier dramaturg og teatermaker Carl Jørn Johansen på Rogaland Teater til RA.

Høyner kompetanse

Støtten er gitt for å dele og utvikle ungdomsteaterpraksis i hele Europa. De ulike organisasjonene har slått seg sammen for å dele kunnskap, ferdigheter, kontakter og ressurser på tvers av landegrensene, og dermed etablere et nytt nettverk.

Over en treårs periode vil BUZZ Network holde multinasjonale workshops for ungdomsteaterinstruktører og teaterledere, og Norge har egne, faste plasser det kan søkes på. The BUZZ Network har som mål å engasjere omkring 100 instruktører fra over 20 europeiske land.

– Forhåpentlig vil dette være med å bidra til å høyne kompetansen blant de mange hundre personene som arbeider med ungdomsteater i Norge, sier Johansen.

Alle samarbeidspartnere er ledende teatre i utviklingen av ungdomsteatermiljøet i sine respektive hjemland. Nasjonale organisasjoner som Youth Theatre Arts Scotland og Youth Theatre Ireland vil jobbe tett sammen med store teatre som Rogaland Teater i Norge, Theater Bremen i Tyskland, og BRONKS fra Belgia, skriver Rogaland Teater i en pressemelding.

Rogaland vertskap

Rogaland Teater skal være vertskap for en samling i mars-april 2021.

– Det blir spennende, og gøy å vise fram hvordan vi arbeider her, men man er jo litt nervøs også. Vi er jo dessuten superinteresserte i hvordan oppsetninger lages i de andre deltakerlandene, sier Johansen.