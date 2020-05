Stavangeren: – Vi må ta en dag om gangen

– Vi har etter en langvarig prosess fått på plass et system med Ticketmaster for refusjon av billetter til de avlyste forestillingene nå i vår, skriver Stavangerens Pål Mangor Kvammen og Jon Arne Sægrov i en pressemelding.

Vårens to store produksjoner på Stavangeren, «Gudlabadnet te na mor» og Christian Eriksens «The one and lonely» vil bli satt opp på nytt ved en senere anledning. Publikum som får refundert billetter til vårens avlyste forestillinger vil få førsterett til å bestille nye plasser på de nye forestillingene.

– Også for alle de andre forestillingene for våren går det nå ut informasjon til publikum som har kjøpt billetter om refusjonsmuligheter og nye forestillinger, skriver Sægrov og Kvammen.

Begynner å røre på seg

I pressemeldingen skriver de videre at Humorhuset Stavangeren, i tillegg til Chat Noir, Folketeateret, Latter og Ole Bull scen, er ett av fem private teater med fast sceneproduksjon i Norge.

– Siden nedstengningen av alle landets scener 13. mars har det vært usikkert hvordan de private scenene vil klare seg. Mona Levin har i Aftenposten tatt til orde for privatteatrenes betydning og etterlyst tiltak for at disse scenene skal overleve. Foreløpig er det ingen signaler fra sentrale myndigheter rundt dette, men etter en periode med nedstengning på Humorhuset Stavangeren begynner livet å røre seg igjen også på Stavangers private scene, skriver Stavangeren-duoen.

Er på ballen

– Ellers må også vi i Humorhuset Stavangeren ta en dag om gangen og innrette oss på myndighetens krav til smittevern, skriver Sægrov og Kvammen i pressemeldingen.

Ifølge duoen er de på ballen og gleder seg til å tilby publikum levende teater og gode opplevelser så snart det er forsvarlig.

– Heldigvis har Humorhuset Stavangeren huseiere som har forståelse for situasjonen, og mange gode støttespillere som gjør at vi har stor tro på et levende lokalt sceneliv også når smittesituasjonen er avklart.