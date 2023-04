LO-Peggy i Stavanger: – Det tredje uttaket vil gjøre vondt for arbeidsgiverne

Regionleder Eirin Sund sa til RA tirsdag at streikeviljen er stor i Rogaland og Stavanger. Dagen etter ble det bevist, da LO-sjef Peggy Hessen Følsvik besøkte Folkets Hus og hadde en rundtur hos streikende i distriktet.

En fullsatt sal, pluss de mange som sto i gangen, fikk ny streikeenergi etter å høre om nedadgående kjøpekraft, provoserende høye lederlønninger og vanlige arbeidere som må handle med kalkulatoren for å sørge for at de har råd til å betale når de kommer til kassen.

25.000 LO-medlemmer er allerede i streik. Fredag tas nesten 17.000 nye ut i hele landet. Hessen Følsvik sier at det også planlegges et tredje uttak. Og det skal svi, lover LO-sjefen.

– Ja, det skal svi. Vi jobber med et nytt, et tredje uttak. Hvor stort det blir, eller når det kommer, er noe vi jobber med. Men det blir et uttak som vil gjøre vondt for arbeidsgiverne. Det er hele poenget. Det skal svi, sier Hessen Følsvik til RA.

Tidligere dagen kom nyheten om at LO kan stå i streik i halvannet år. Lenger enn NHO kan tåle, mener hun.

– Når jeg ser utover saken her, er en ting klart. Vi kan streike leeenge, dere, sa hun fra talerstolen – til full applaus.

LO-sjefen minnet om at LO har nærmere én million medlemmer, ikke bare de 25.000 som er i streik i hele landet akkurat. nå.

– Alle er en del av konflikten, sa hun.

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik i Folkets Hus i Stavanger (Dagsavisen)

– Lederlønninger provoserer

– Det som provoserer folk aller mest er den økningen vi har sett på lederlønningene, mens vanlige arbeidere har gått ned i reallønn og fått dårligere kjøpekraft. ledere i industrien hadde ni prosent lønnsøkning. I oljebransjen var det 21 prosent lønnsøkning. Det virker hinsides. At vi skal fortsette med dette er ikke aktuelt, sier Hessen Følsvik.

Hun mener forskjellene har økt, spesielt etter pandemien. Og de som allerede tjener minst, sliter mest. LO-sjefen tok opp eksempler:

– Det er mindre melk og gulost i kjøleskapet. Færre bursdagsfeiringer og færre bilturer til bestemor. De som tjener minst er de som må kjempe mest mot arbeidsgiver. Og det er de som bekymrer seg mest. Det kan ikke vi i LO godta.

– Vårt oppdrag er å utjevne forskjeller, sa hun fra talerstolen.

Det har LO snakket om i over 20 år. Lenge har LO advart mot lønnsutviklinger og bonusordninger på ledernivå.

– Dette er en nok er nok-streik. Den følelsen er utbredt, sier Hessen Følsvik.

At NHO mener timingen for streik er dårlig, på grunn av pandemi, krig i Europa og energikrise, har LO-sjefen ingen sympati for.

– For NHO er det alltid dårlig timing for streik.

Ingen kontakt mellom partene

Hessen Følsvik bekrefter at det ikke er noen kontakt mellom partene. Streiken forsetter. Naturligvis vil hun ikke si hva LO krever for å få et lønnsløft og økt kjøpekraft til «hele laget», og ekstra til dem som tjener minst.

Hun sier det ikke er noe fare for et kompromiss, at LO møter NHO på halvveien.

– Vi må ha et resultatet som gir et godt generelt kronetillegg til alle, og noe ekstra til de som tjener minst. Der var vi ikke søndag. Derfor streiker vi nå. Og vi kan streke lenge.

Det var flere som holdt taler under streikemøtet.

Anita Paula Johansen. leder av Norsk Arbeidsmandsforbund, sa at hun er overrasket over at NHO er overrasket over at det streikes i et mellomoppgjør.

Som også Hessen Følsvik gjorde, nevnte også Johansen problemet med å stole på at kjøpekraften blir reell gjennom lokale forhandlinger i den enkelte bedrift.

– Mange får ikke muligheten til lokale forhandlinger en gang. Andre får ikke nok. Det er ikke lett for renholderen som har fire 20-prosentstillinger om å be om lokale forhandlinger, sa Johansen.

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, sa at LO ikke finner seg i utviklingen med økende lederlønninger og reallønnsnedgang for vanlige arbeidsfolk.

– Det handler ikke om prosenter i lønnsrammen når folk står i butikken. Det handler om å ha nok bleier til ungene, diesel på bilen og mat i matpakken, litt kos i helgen og kanskje penger til å bygge den terrassen du har tenkt på lenge, sa han fra talerstolen etterfulgt av:

– Det som er grusomt urettferdig er de som har minst fra før, er de som sliter mest. Vi tar denne streiken for historiebøkene.

Peggy Hessen Følsvik i Stavanger lover at det tredje streikeuttaket skal gjøre vondt (Dagsavisen)

---

Fakta storstreiken:

Fra mandag morgen klokken 06 gikk 22.947 LO-medlemmer ut i streik.

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16.561 medlemmer. Dermed vil 38 000 LO-medlemmer være i streik fra fredag.

I tillegg streiker 1441 YS-medlemmer og fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt. Da vil i alt 1900 YS-organiserte være i streik.

LO har blant annet tatt ut 2500 elektrikere, 1600 ansatte i næringsmiddelindustrien og 3000 Industri Energi-medlemmer.

Flere fergesamband over hele landet rammes av streiken og mange ferger blir tatt helt ut av drift.

Flere bryggerier og matprodusenter har varslet full stans i produksjonen.

Ikea stenger ett av sine varehus i Oslo, mens Felleskjøpet har reduserte åpningstider i flere butikker som følge av streiken.

Industribedrifter rammes hardt. Blant annet streiker rundt 1000 ansatte i Aibel og 2703 ansatte i Aker Solutions. Hydro Aluminium på Karmøy og i Årdal rammes også, og må gradvis trappe ned produksjonen.

---