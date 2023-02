Ferdig: Stavanger leter etter ny direktør

Stavanger kommune søker nå etter ny direktør for helse og velferd. Eli Karin Fosse fratrer som direktør og får nye arbeidsoppgaver fra sommeren.

– Fra 1. august er jeg ferdig som direktør, men jeg har lyst til å være her i kommunen et år til. Å være direktør for helse og velferd er krevende, men veldig kjekt. Jeg ser fram til å bruke erfaringen min på flere områder, sier hun til kommunens egen nettside.

Fosse selv har spøkt med at hun nå ønsker å «trappe ned til 100 prosentstilling.»

Fosse begynte i det som den gang het kommunalavdelingen helse og sosial i Stavanger kommune i 1999 som prosjektleder for innføring av fagsystemer for sosialtjenesten. Etter det var hun rådgiver, og også kommunal prosjektleder for etableringen av Nav-kontorene i Stavanger før hun ble levekårssjef i 2014, og senere direktør for helse og velferd i 2018.

– Eli Karin har fantastisk kompetanse og erfaring som vi ser fram til å bruke på andre områder i kommune, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Hun ble et kjent fjes under pandemien.

– Eli Karin har loset helse- og velferdsområdet trygt igjennom pandemien, og har kunnskap vi gleder oss til å utnytte andre steder, sier Vareide.

Nå starter jaken på ny direktør for helse og velferd.

«Som direktør for tjenesteområdet får du en av de mest spennende topplederstillingene innen helse- og velferdsområdet i regionen», heter det i stillingsannonsen.

Helse og velferd har rundt 4600 ansatte og 250 ledere og mellomledere.

