Satser i Stavanger etter suksess i Sandnes

– Vi driver med reparasjoner av telefoner, nettbrett, pc, egentlig alt, sier Stian Eliassen til RA.

Han er styreleder i iFiks, som han driver sammen med daglig leder Kjetil Hadland.

De har allerede drevet iFiks i Storgata i Sandnes i tre år, og på grunn av suksessen der, har de valgt å nå åpne butikk i Stavanger også.

Utenom Eliassen og Hadland, har de en fulltidsansatt i Stavanger og en i Sandnes.

«Alle» har et behov

– Hvordan vil dere si behovet for denne typen tjeneste er?

– Det kan du jo se på deg selv, du har jo en smartklokke på deg og en smarttelefon der. Alle har jo smarttelefoner, smartklokker, nettbrett og sånn, og det kan jo bli ødelagt, skjermer knuser, så det er absolutt et marked for det, sier Hadland.

De påpeker at hvis det ikke var et marked for reparasjoner ville de ikke åpnet en ny butikk i Stavanger.

Hadland nevner også at de fikser ting utenom å bare bytte skjerm, selv om det blir mange skjermbytter også.

– Vi kan for eksempel fikse vannskader, og sette på skjermbeskyttelse av hydrogel, eller fikse andre ting folk skulle ha problemer med.

Fornøyd med beliggenheten

– Hvilke ambisjoner har dere videre da?

– Vi vil jo bli størst, og best, ler Eliassen.

– Nå har det gått bra i Sandnes, så har vi kommet oss hit, så får vi se hvordan det går. Men det hadde vært kult å bli enda større, legger han til.

– Men vi tar altså et skritt om gangen, understreker Hadland.

De er begge godt fornøyd med beliggenheten i Pedersgata.

– Vi ligger litt utenfor den travleste delen av sentrum, slik at du lett kan komme innom for et raskt skjermbytte for eksempel. Du kan jo parkere rett utenfor døren her. Det kan du i Sandnes også, påpeker de.

– Jeg hater å gå på kjøpesenter og inn i byen hvor det er travelt, så hvis jeg skulle bytta skjerm på telefonen min hadde jeg satt pris på å kunne parkere rett her og komme inn, sier Eliassen.

Hadland påpeker også at Pedersgata er i utvikling, og at det har skjedd mye der i det siste.

– Så det er en spennende plass å prøve seg da, sier han.

– Hva synes dere om enveiskjøringen da?

– Vi er såpass nye her at vi ikke har et sånn forhold til det. Men det virker som det fungerer veldig bra. Jeg leste at de hadde hatt høy omsetning på grunn av det, så jeg håper det blir positivt for vår del også, sier Hadland.

Pris og fart

Både Eliassen og Hadland mener to viktige faktorer for å lykkes er pris og fart.

– Hvis kunden opplever at det er billigere å kjøpe en tilsvarende ny telefon for prisen av å bytte skjerm, så gjør de heller det. Derfor prøver vi å være best på pris, og fart selvfølgelig. Du vil ha igjen telefonen din så raskt som mulig, du er avhengig av den som alle andre, forklarer de.

– Hvis vi har skjerm og alt klart, så tar det ikke lang tid, maks en time, sier Eliassen.





Her legger Stian Eliassen på hydrogel skjermbeskyttelse på en telefon. De har aldri opplevd at noen har knust skjermen etter denne beskyttelsen er lagt på. (Tonette N. Haaland)





Stian Eliassen, Kjetil Hadland og Praful Pradhan i iFiks (Tonette N. Haaland)