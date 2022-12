Lite peiling på data? Kommunen hjelper deg

– Kompetanse i data og digitale verktøy er viktig for å mestre hverdagen. Mange sliter med å finne ut hvordan de skal opprette e-post, betale regninger i nettbank, bestille time hos fastlege eller følge opp den digitale kommunikasjonen med barnas skole. Derfor er det viktig at det blir prioritert midler til å sikre denne kompetansen hos innbyggerne våre, sier prosjektleder for datahjelp, Mariann Strandvåg i en pressemelding fra Stavanger kommune.

I handlings- og økonomiplan for 2023–2026 er det bevilget midler til en 100-prosentstilling som blant annet vil ha ansvar for å koordinere datahjelptilbudet i de ni kommunedelene.

Tiltaket kommer etter erfaringer fra et toårig pilotprosjekt.

– Erfaringene som vi har gjort oss i pilotprosjektet forteller oss at innbyggerne ønsker datahjelp i nærheten av der de bor. De ønsker tilbud om drop-in for individuell hjelp, men også opplæring som er temabasert, forteller Strandvåg.

Forventer en viss grad digital kompetanse

Om lag 14 prosent av befolkningen i Norge, 600 000 personer, er fortsatt ikke-digitale (3 prosent) eller har lave digitale ferdigheter (11 prosent). Det viser en undersøkelse fra 2020 gjennomført av Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Digital kompetanse er også en forventning og til en viss grad en forutsetning i innbyggernes kommunikasjon med offentlige myndigheter.

Videre er ett mål i strategien å ha effektive og brukerorienterte tjenester der kommunen legger til rette for økende grad av selvbetjening og automatisering. Selvbetjening er et viktig begrep i denne sammenhengen.

– For å nå disse målene er det helt avgjørende at innbyggerne har tilstrekkelig digital kompetanse slik at alle innbyggere får samme mulighet til reell medvirkning. Dette må sikres gjennom opplæring for økt digital kompetanse slik at innbyggerne finner informasjon, forstår den og kan bruke den, sier Strandvåg.

