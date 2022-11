Influencer-paret gjør liveshow sammen

Influencerparet Christian Ottesen og Cecilia Vik står på scenen sammen 8. september 2023 på Clarion Hotel Energy med sitt nye humorshow, «Hjelp, vi må samarbeide!» Komiker Rune Bjerga har regi og er produsent.

Vi skal altså bak fasaden på de to sosiale samboende sosiale medier-fenomenene, og få et innblikk i et familiekaos uten like – og uten filter.

– Ja, nå skal fans, folk og følgere få se hvordan vi egentlig har det, sier Cecilia Vik.

Hun ble sammen med en influencer. Christian hadde mobilen og kamera oppe og filmet titt og ofte, i alle tenkelige situasjoner. Det var han vant med etter mange år med humorstunts sammen med hans mor, Gro Ottesen. By på seg selv, vise fram, ærlig og uten filter.

– Jeg godkjenner det meste før det går ut, men jeg ser aldri videoen før de publiseres. Stort sett går det greit, men det har vært noen ganger der vi måtte ta en runde etterpå, sier Cecilia.

– Noen ganger skjer det noe «løye» uten at vi hadde telefonen klar, men det nytter ikke å gjøre ting om igjen. Det funker ikke. Situasjonen må være naturlig, sier Christian.

– Naturlig at vi gjør sette sammen

Videoer som går ut til titusenvis samtidig som det skjer, kan selvsagt være utfordrende. Men Cecilia har omfavnet tilværelsen og har selv bygget seg opp en egen følgeskare på 17.000 på Instagram, i tillegg til «familiekontoen» på Snapchat.

– Cecilia er jo med på alt dette. Vi gjør dette sammen. Det var det helt naturlig at vi gjør et show sammen. Jeg har snakket med Rune Bjerga på høyttaler, og Cecilia blandet seg inn hele tiden. Hun kom med feedback og ble en del av ting mer og mer. Det blir spennende å være to personer på scenen. Vi vet ikke om andre par som står på scenen med et humorshow, sier Christian.

«Mr. Christian83» hadde stor suksess med hans første liveshow, «Blod, svette og mor mi». 19 forestillinger, 9000 solgte billetter.

Etterpå var det litt sånn «hva skjer videre», forteller han.

[ Christian «Mr. Christian» Ottesen med liveshow: – Hyllest til mor ]

– Tror folk vil kjenne seg igjen

Nå gleder de seg til å vise at alt ikke er rosenrødt og finfint når mobilen ikke er framme.

– Jeg tror og håper at folk kjenner seg igjen i mye av det vi opplever og går igjennom som par. Mange kommer nok til å tenke: «Åh, så godt at det ikke bare er vi som har det sånn», sier Cecilia.

På regi og tekstbidrag har de med seg komiker Rune Bjerga, som melder at han ikke vil legge noe imellom, og vil få presset juicen ut av både det gode og mindre godet i denne vesle småbarnsfamilien.

---

Christian Ottesen og Cecilia Vik:

Influencerpar med til sammen over 250.000 følgere fordelt på Snapchat, Facebook, Instagram og TikTok.

Deler hverdagen sammen – uten filter.

Har sitt første live humorshow sammen på Clarion Hotel Energy 8. september 2023 klokken 19.00. Showet skal vises i Stavanger og Haugesund og trolig flere steder i landet etter premieren i Stavanger.

Christian Ottesen hadde stor suksess med sitt første show, «Blod, svette og mor mi», som hadde 9000 solgte billetter over 19 forestillinger.

---