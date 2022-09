Fare for post-streik

Førstkommende onsdag møtes LO Stat og Spekter hos Riksmeklingsmannen.

Det skjer etter at uravstemningen i vår endte med et klart nei fra medlemmenes side. Postansatte har lagt bak seg to travle år under pandemien, posten har oppnådd rekordresultater i perioden, og flertallet forventet et høyere lønnstillegg enn det som forelå.

Et klart flertall stemte nei til det anbefalte resultatet, der kjernen var et kronetillegg på 15.800. Et flertall på nær 60 prosent mente dette var langt fra godt nok til å opprettholde kjøpekraften.

– Mange vil ikke få post

Et brudd vil gi poststreik fra arbeidstidens start torsdag. I første fase blir 452 postansatte tatt ut i konflikt.

Leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans sier de som tas ut i første fase av en mulig streik blant annet er postbud i Oslo og omegn, Grenland, Trondheim, Stavanger og Sola.

– I tillegg tar vi ut en del ansatte ved Østlandsterminalen i Lørenskog, hvor post til hele landet sorteres og klargjøres. Konsekvensen av en streik vil være at mange i de berørte områdene ikke vil motta post, opplyser Øiahals.

I en pressemelding fra Fagforbundet antyder man at dersom det blir streik vil streiken trolig trappes opp i løpet av ganske kort tid. Øiahals er sparsom med detaljene nå - og avventer neste ukes mekling.

– Men det jeg kan si er at vi har meldt plassfratredelse for alle våre medlemmer i Posten Norge AS, sier hun.

Om meklingene ikke fører frem vil en smått historisk streik i Posten Norge AS være et faktum. Man må tilbake til 80-tallet for å finne forrige streik.

Flere organiserer seg

Øiahals i Fagforbundet Post og finans forteller videre at det er kommet 150 nyrekrutterte medlemmer fra Posten siden 1. juli i år.

Tillitsvalgte ute på arbeidsplassene rapporterer om at stadig flere vil inn i LO. Sannsynligvis skyldes det at det er stor streikefare.

Særlig i hovedstaden er det kommet mange nye, blant annet på Østlandsterminalen er det flere som nå velger å hoppe ned fra gjerdet.

– Jeg tror at dette er et resultat av god innsats fra lokale tillitsvalgte på enhetene. Kanskje at nye enheter er åpnet som terminaler i Førde for eksempel og brudd i lønnsforhandlingene med mekling og fare for streik kan ha vært faktorer som har gjort at flere ønsker å organisere seg, sier Øiahals.

Vil ikke vente og se lenger

Nestleder Tove Rundtom i Fagforbundet Post og finans på Østlandsterminalen vil ikke uttale seg om en mulig streik, men sier at hun også der har de merket at det er flere nå som velger å bli LO-medlem.

– Stemningen er litt blandet her på terminalen, men det er positivt at vi har rekruttert så mange nye medlemmer, sier hun. Hun tror at mange kanskje har blitt kontaktet av tillitsvalgte tidligere men har ventet litt med å melde seg inn, sier hun.

– Mange individer er kanskje ikke helt enig med alt som LO står for, men nå under konflikten har det vært mye skriving og vi tillitsvalgte har understreket hvor viktig det er at vi er mange. Det har kanskje fått folk til å hoppe ned fra gjerdet å melde seg inn. Folk forstår betydningen å være organisert når det er konflikt, sier Rundtom.

Forleden kveld var det medlemsmøte på Østlandsterminalen og Rundtom sier streikeviljen blant hennes postale kollegaer er stor. Hun er også klar til å stå på krava i en eventuell konflikt.

– Som tillitsvalgt er jeg klar for streik. Og det merker jeg også at mange andre er, sier hun.

Rundtom og hennes tillitsvalgtkolleger rundt i landet er nå opptatt av å forklare hvorfor tariffavtalen er viktig og hvorfor det er viktig at de er mange medlemmer.

– Det er jo en privatsak å melde seg inn i et fagforbund, men jeg tror folk i disse tider skjønner at det er viktig å ha en stor organisasjon som LO bak seg, sier hun.