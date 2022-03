Flytter vaksinesenteret til barnehage

Fra mandag 28. mars vil all koronavaksinering skje i et nyopprettet vaksinesenter i en del av lokalene til Bekketunet barnehage i Bekkefaret.

Det opplyser Stavanger kommune på sine nettsider fredag.

Massevaksineringen har funnet sted i Forum Expo på Tjensvoll det siste året, men fra mandag blir Bekkefaret i Hillevåg ny arena for koronavaksinering.

Nytt vaksinesenter Prosjektleder for vaksinetjenesten, Erik Bjerk, i Stavanger kommune. (Stavanger kommune)

Over tar bygg i barnehage

Vaksinetjenesten overtar et av byggene i Bekketunet barnehage, og vil bruke inngang 3.

– Her kan vi ønske velkommen til de som mangler én eller flere vaksinedoser, og vi blir værende her så lenge det trengs, sier prosjektleder for vaksinetjenesten, Erik Bjerk.

Timebestillingen skjer via ReMin som vanlig. Publikum kan parkere på betalingsparkeringen mellom Bekkefaret bydelshus og Coop Extra, eller bruke gateparkeringen i Oscar Wistings gate i nærheten av vaksinesenteret.

Stavanger kommunes direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse. (Kathinka Skott Hansen)

Helsedirektør: – Vaksinesuksess

Direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, beskriver massevaksineringen i Stavanger som en suksess.

– Ja, vi er godt fornøyde både med praktisk gjennomføring og oppslutning fra innbyggerne. En lignende massemønstring som dette har vi ikke hatt mange av i byens moderne historie, så det er all grunn til å rose både innbyggerne og de mange som har bidratt oppe på Forum Expo, sier hun til kommunens nettsider.

---

Vaksinestatus i Stavanger per fredag 25. mars

113.342 personer fått første dose

105.099 fått andre dose

73.755 fått tredje dose.

---