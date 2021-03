Fortsatt lave smittetall i regionen

Ferske smittetall fra kommunene i regionen viser at det fortsatt er lite ny smitte.

I Sandnes kommune er det ingen nye registrerte koronatilfeller på en hel uke. Forrige registrerte tilfelle i Sandnes var 7. februar.

Ett tilfelle i Stavanger

Stavanger kommune melder søndag om ett nytt smittetilfelle. Den smittede tilhører aldersgruppen 30-39 år og tilfellet opplyses å være reiserelatert.

Dette er kun det femte registrerte i Stavanger så langt i februar, og i løpet av de siste ti dagene er det bare registrert tre nye personer med koronasmitte i Stavanger.

Ifølge Stavanger kommunes nettside testet 177 personer seg for korona lørdag.

Nasjonalt

Det siste døgnet er det registrert 156 koronasmittede i Norge. Det er 14 færre enn samme dag i forrige uke og 269 færre enn dagen før.

I Oslo ble registrert 36 nye koronasmittede. Det er to færre enn samme dag for en uke siden.

Ved midnatt natt til søndag var det i alt registrert 66.392 koronasmittede personer her i landet siden utbruddet startet for nesten ett år siden, ifølge tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

