Mye blir som før etter at formannskapet i Stavanger hadde en omfattende gjennomgang av regelverket for skjenking i kommunen. Men en vesentlig endring blir det: Sterkere krav til vandel, kvalitet, minstelønn og seriøs drift hos skjenkebestyrere, vedtatt med støtte av samtlige partier unntatt Frp.

Mímir Kristjánsson (Rødt) fremmet forslaget, som er gjengitt i detalj nederst i saken.

Ville innskrenke brennevinsservering

Skjenketider, inndeling mellom nattklubber og puber og andre kjøreregler blir i all hovedsak som før. Eirik Faret Sakariassen (SV) lyktes ikke med å innskrenke skjenketiden for brennevin.

– Det er ganske underlig å høre en skjenkedebatt der alle snakker om forutsigbarhet for næringsperspektivet, og nesten ingen snakker om de negative virkningene for samfunnet, som en ikke kommer unna, og som koster samfunnet milliarder av kroner og som påfører stor skade, sa SVs gruppeleder, som sammen med KrF forsøkte å innskrenke brennevinsserveringen nattetid.

– Alkohol kan være et problem, men å ta bransjen som serverer alkohol, blir jo litt feil. Skal det være noe fornuftig, må det være å begrense salget av alkohol, ikke servering av alkohol, repliserte Leif Høybakk (FNB).

LES OGSÅ: Frp vil la folk drikke på offentlige strender, parker og brygger (RA +)

Bydelshus-brukere kan få skjenke

Mot én Ap-stemme (Arnt-Heikki Steinbakk), KrFs og SVs egen stemme ble det dessuten åpnet for å gi bydelshus mulighet til å søke om ambulerende skjenkebevilling.

– Det er bekymringsverdig at det som skal være hus for barn og unger i Stavanger, nå skal være en festarena, sukker SVs gruppeleder.

Prøveordning i parker og brygger avvist

Det blir ikke søkt om tillatelse til å kunne drikke alkohol offentlig, samtlige andre partier i formannskapet sa nei til Frps forslag om å be om tillatelse til en prøveordning som tillater drikking på offentlig sted. Frp ville også at det ble tillatt å drikke alkohol på hele området under arrangementer som Gladmat og «Fjåge i Vågen», men Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fikk bare med seg Venstres Jan Erik Søndeland.

Et forslag fra Daria Maria Johnsen (MDG) om å gi frisører, hudpleie og lignende søke om bevilling for øl og vin, fikk bare MDG, Frp, V og Hs stemmer, og falt.

Mot Frps to stemmer vedtok formannskapet ikke å gi bevilling til steder som har stripping eller lignende i sitt driftskonsept, selv ved enkeltarrangementer. Frp fremmet dessuten et konkret forslag om at steder som driver med stripping skulle kunne få skjenkebevilling.

Frp fremmet for øvrig en rekke forslag til liberalisering av skjenketider, mulighet til å drive nattklubb og pub i samme lokaler, og at steder uten alkoholservering kan ha åpent hele døgnet, men ble i all hovedsak nedstemt av samtlige andre partier.

Forslaget om seriøsitet

Her er Rødts forslag om bevillingshavere:

«En bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse over driften, skal ha plettfri vandel slik alkohol- og serveringsloven forutsetter. Det er et satsingsområde for Stavanger kommune å ha en seriøs skjenkenæring og bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet. Som et ledd i dette stilles det krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn og arbeidsliv generelt blir fulgt. Bevillingshaver skal kunne dokumentere at lover og regler følges, og brudd på regelverket vil kunne føre til at kommunen vurderer bevillingshaver som uegnet til å ha/få bevilling.

Bevilling til skjenking av alkoholgruppe 1–3 kan gis til søkere under dersom stedet holder visse kvalitetsmål i forhold til lokalene, utstyr, arbeidsliv, orden og drift, og slik at det ut fra en helhetsvurdering er naturlig at det skjenkes alkohol på stedet».