Rykket ut etter trusler på fest

Det var klokken 22.56 lørdag politiet fikk melding om en truende person som hadde tatt seg inn på en privat fest på Rennesøy. Politiet kom til festen og kom i kontakt med personene som hadde følt seg truet, samt en mistenkt. Ingen personer ble skadet. Det er uklart hva som skjedde, ifølge Sør-Vest politidistrikts logg på X, men politiet har foretatt undersøkelser og opprettet sak. Ingen personer ble pågrepet.

Brann i hjullaster

Like etter klokken 19.00 lørdag ble det meldt om brann i en hjullaster som drev med snørydding i krysset mellom Hunnedalsveien og fylkesvei 450 i Gjesdal. Politiet rykket ut for å etterforske og å bistå med å fjerne kjøretøyet. Siden brannen førte med seg giftig røyk som drev i retning Oltedal, ble veien sperret et godt stykke fra brannen. Politiet og brannvesenet var ferdige på stedet rundt klokken 20.00, og firmaet som eier hjullasteren stod for tauing.

