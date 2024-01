Det var klokken 05.00 mandag politiet fikk melding om slåssing mellom tre-fire personer på Strømsbrua i Stavanger. Ifølge politiet på Twitter/X viste det seg å være to unge menn under 18 år som ble angrepet av en mann i 30-årsalderen. To unge kvinner stanset for å hjelpe, den ene ble bitt av mannen og måtte til legevakten for behandling, melder operasjonssentralen.

Den mistenkte ble satt i arrest.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen